Дышим глубже: качаем пресс

Оказывается, с помощью дыхательной гимнастики можно обрести тонкую талию! Нужно всего лишь пять минут в день и немного сноровки для ее выполнения.Сделай глубокий выдох через рот до появления чувства, что во всем организме не осталось ни грамма лишнего воздуха, при этом втяни живот. Затем быстро вдохни через нос, причем при вдохе нужно издать звук, напоминающий работу пылесоса.Живот чуть-чуть расслабь. Вслед за этим с силой выдохни весь воздух через рот и при этом втяни живот так, чтобы тебе казалось, что живот прилип к спине. Здесь происходит самое главное – задержав вдыхание, ты втягиваешь живот как можно сильнее, считая до 10. закончив упражнение, глубоко вдохни и расслабь все мышцы пресса.Научившись дышать таким образом, ты тем самым во время этой гимнастики стимулируешь приток крови к мышцам пресса. И жир вокруг талии сгорает