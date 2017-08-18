Похудеть после 40 лет реально?

Давно укоренилось такое мнение – что похудеть даже после тридцати, а тем более сорока – весьма сложно, а то вовсе не возможно. Причину многие видят в том, что со временем метаболизм в организме замедляется, эластичность кожи, да и мышц снижается. А значит похудение замедляется и становится не эффективным. Поэтому похудеть после сорока – не возможно.Это утверждение не верно, хотя указанные причины именно такие. С возрастом действительно снижается обмен веществ. Организм медленнее справляется с поступающей пищей. А мы уже спешим c новой порцией. Кроме того, мы сами замедляем свою жизнь, меньше двигаясь, чем в молодости, а пищи, то есть калорий употребляем по привычке столько же, а то и больше, так как со временем у человека притупляется чувство насыщения, которое есть у детей. Поэтому мы нередко переедаем. А в условиях малой подвижности и замедленного обмена веществ, это неизбежно приводит к лишнему весу.Естественно, дамы в районе сорока начинают паниковать и пробовать различные диеты. Наверно этот путь проходит каждая. Большего успеха добиваются те, у кого тверже характер. Но как только питание возвращается в привычный режим, то есть едим больше, чем тратим, все килограммы возвращаются. Это становится еще одним доводом в пользу того, что похудеть после сорока невозможно.Однако, глядя на звезд эстрады, перешагнувших определенный возрастной рубеж, дамы слегка за сорок резонно задаются вопросом: а как же им удается находиться в такой хорошей форме? И начинают искать диеты на которых сидели те или иные звезды. Многие связывали преображение певицы Ларисы Долиной со ставшей именной диетой. Поэтому многие уверены, что именно диета Ларисы Долиной поможет им похудеть. Но чаще результат не радует, так как диета довольно жесткая, да и удерживать полученный результат не просто. У певицы все-таки другой темп жизни и питание, наверняка, контролируется диетологами. Да и не известно достоверно, сидела ли Долина на этой диете.Те, кто ищет более стабильного и длительного результата нередко обращает внимание на диеты, которые можно соблюдать достаточно долго. Кремлевская диета одна из них. Ее бесспорное преимущество – она сытная, так можно есть много белковой пищи. Однако, именно это же условие может навредить здоровью. Поэтому подходить к ней тоже надо с осторожностью и только после консультации у врача, который оценит, насколько возможно без ущерба для вашего здоровья есть белковую пищу в таких количествах.Так что же, замкнутый круг и нет выхода? Повлиять на вес возможно в любом возрасте, главное это желание и настрой на успех. Это главное! Втрое, о чем нельзя забывать – с возрастом ваша активность уменьшается, значит и калории должны уменьшаться. После двадцати лет калорийность рациона должна снижаться на два процента каждые 10 лет. При определении необходимой калорийности, кроме возраста, учитывайте еще и вашу физическую активность. Если она не велика и вы ведете пассивный образ жизни, то калории должны еще сократиться. Для расчетов суточной потребности в калориях существует масса всевозможных методик.Переходите на более здоровее питание. Это пойдет только на пользу для общего самочувствия и профилактики массы возрастных заболеваний. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше для организма.Банальный, но очень действенный совет — не переедать! И больше двигаться. Подойдут даже простые прогулки, но лучше заняться каким-нибудь легким видом фитнеса, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, а суставы – подвижными. Вспомните Мадонну, а ей уже 58!