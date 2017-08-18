12 простых способов улучшения сна

Для каждого человека сон – это естественный и необходимый жизненный процесс. Наш сон сложный процесс, он целиком и полностью зависит нашего настроения, от любых изменений нашего организма. В этой статье мы рассмотрим 12 простых способов, которые помогут улучшить ваш сон.Физические нагрузки вечером. Учеными доказано, что если человек вечером выйдет на легкую пробежку или любые другие умеренные физические упражнения, то сон его будет крепким. Кроме этого при физических нагрузках регулируется в крови уровень гормонов. Для хорошего и крепкого сна поужинайте пораньше и выходите вечером на прогулку.Работа должна быть на работе. Часто на работе происходит много конфликтов и стрессовых напряжений, все это залог плохого сна. Все рабочие дела необходимо делать на работе, а дом он для того и нужен чтобы отдыхать от работы, так что не думайте перед сном о работе и всяких прочих делах.Отказ от дневного сна. Поспать в обед часика два полезно, но только в том случае если вы знаете, что ночью вы сможете уснуть. И если вас не будет мучить бессонница.Упражнения для расслабления. Йога – это самый лучший путь к расслаблению и спокойствию. Во время йоги ты находишься в гармонии с самим собой, ты отключаешься от внешнего мира и полностью находишься в релаксе. Можно освоить пару поз для йоги и перед сном воспользоваться ими и не думать не о чем.Не ложитесь спать в плохом настроении. В плохом расположении духа очень тяжело уснуть, но даже если вам это удастся, то, скорее всего всю ночь напролет вам будут сниться кошмары. Если вы с кем — то повздорили, то постарайтесь помириться и увидите как крепко и спокойно вы уснете.Нельзя пить много кофе. Кофе способствует быстрому сердцебиению и наполняет ваше тело энергией. Таким образом, вы уснуть не сможете, даже если организм сам будет хотеть спать. Не злоупотребляйте кофе перед сном.Откажитесь перед сном от телевизора и компьютера. Посмотрев телевизор перед сном или соц.сети, вы не сможете спокойно уснуть, так как, посмотрев одну серию какого-либо сериала, вы всю ночь будите гадать, что же будет дальше или же вы будете мысленно думать об увиденном или прочитанном в интернете.Чаще слушайте приятную и спокойную музыку. Спокойная мелодия готовит не только ваше тело, но и вашу голову ко сну. Не слушайте громкую и тяжелую музыку, она может начать раздражать ваш мозг.Мысли о приятном и хорошем. У каждого человека в жизни были приятные, позитивные, хорошие и радостные события. Поэтому мы вам советуем перед сном думать о приятном, но не как о своих проблемах.Удобная подушка. Есть такой вариант, что ваша старая подушка уже отжила свое и вызывает недосыпание и плохой сон. В этом случае приобретите себе новую, красивую и комфортную подушку.Правильный режим сна. Мы считаем, что если на выходные поспим до 12.00, то выспимся и будем себя прекрасно чувствовать, но здесь мы ошибаемся, так как долгий сон на выходных, сбиваем нам весь распорядок в будние дни. И в понедельник мы очень тяжело просыпаемся после хороших выходных. Необходимо соблюдать правильный распорядок каждого дня.Если не чувствуете усталость, то не ложитесь отдыхать. В этом случае вы можете выйти на улицу и перед сном прогуляться, подышать свежим воздухом. Попейте молока, посмотрите нудный или скучный фильм. В этих случая вы точно захотите спать.