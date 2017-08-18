Как правильно делать массаж головы?

Массаж (от французского — растирать) — это механическое воздействие руками(или другими частями тела) на организм человека, а также специальными аппаратами. Включает в себя несколько приемов: растирание, давление, вибрацию. Для получения большей релаксации от массажа можно использовать масла, крема, мази и гели.Но мази, гели, крема и масла используются только для массажа областей: спины, верхних конечностей, нижних конечностей, а также брюшной полости. Для массажа головы не используется никаких дополнительных стимуляторов. Все-таки, как показывает практика, массаж головы нужно практиковать, если не постоянно, то периодически. Периодичность зависит от вашего желания и общего самочувствия.Важно!!! Перед массажем или самомассажем каждый должен проконсультироваться с врачем, и узнать показания, а так же противопоказания. Ведь по завещанию Гиппократа главное — «Не навреди».Массаж головы — показания:1. Несбалансированное питание.2. Недостаток витаминов(авитаминоз).3. Грибок кожи головы (перхоть)4. Нарушение работы сальных желез5. Облысение6. Истончение волос7. Выпадение волос8. Нарушение биоритма сна.9. Стресс.10. Сильные головные боли.11. Мышечные спазмы (дада массаж головы влияет на снижение мышечных спазмов)12. Гипертензия13. Похмелье.Все выше перечисленные показания являются сигналами, на которые стоит обращать внимание, и, конечно, начать с ними бороться.Массаж головы противопаказания:1. Гипертония.2. Экземы.3. Тромбозы.4. Швы на коже головы.5. Нарушения работы сердечно-сосудистой системы.6. Импланты7. Онкология.8. Обильное выпадение волос (очень редко).Советы перед началом сеанса массажа или самомассажа.1. Делайте массаж за несколько часов до мытья головы.2. Массаж проводите энергично, но не очень резко.3. Массаж проводите по линии роста волос, а не против него.4. Если это самомассаж перед началом посмотрите несколько обучающих видеоуроков.5. Выполняйте массаж теплыми руками, ни в коем случаем не холодными.6. Делайте массаж полулежа или наилучшая поза в положении лежа.Как сделать массаж головы самому себе?Многие задаются вопросом не только как сделать массаж головы самомму мебе, и как сделать правильный массаж головы?Очень просто. Во-первых, разместитесь в любую удобную позу и в любое удобное для вас место. Во-вторых, постарайтесь создать зону релакса, чтобы вас ничего лишнего не отвлекало. Ведь массаж, как и Восток, дело тонкое. По желанию можно включить расслабляющую музыку, классическая или восточная идеально подойдут для этого дела.Как сделать массаж головы от головной боли.1. Пальцы, кроме большого положите себе на лоб, большие пальцы должны соприкасаться с висками, как средство опоры, а остальные должны соприкасаться с кожей лба.2. Начинайте самомассаж головы. Давление которое вы оказываете пальцами на кожу лба должны быть твердыми, но в меру, чтобы не причинять вреда. Пальцы плотно прижимайте к коже. После давление можно слегка уменьшить.3. Через некоторое время смещайте пальцы выше по коже. Ближе к срединной линии роста волос(пробор). Сначала увеличьте немного давление, затем сделайте его чуть-чуть слабее. Чтобы не было повышения артериального давления из-за притока крови.4. Далее постепенно продвигайтесь по коже головы, к затылку. Поочередно меняйте давление(слабоее — сильнее). Придерживайтесь срединной линии роста волос(пробора). Пальцами по нажимайте точечно срединную линию.5. После приближение к затылку техника слегка иная. Сомкните пальцы в замок и прижмите к затылку крепко. Подвигайте ладонями вверх-вниз, влево — вправо.6. После массажа затылка, опускайтесь шейному поясу. На шее нужно быть предельно аккуратным. Техника немного разниться. Пальцы не должны соприкасаться друг с другом. Поставьте руки так, чтобы пальцы смотрели друг на друга. И продвигайте ими, как будто на пианино играете.7. Далее возвращайтесь к вискам. Поставьте большие пальцы на виски, а остальные на свод черепа и подвигайте как на пианино играете.8. После массажа полежите где-то минут тридцать — сорок.По возможности можно и поспать. Но резко ни в коем случае не вставайте.Важно!!! На время массажа снимите все украшения с рук (кольца, браслеты), чтобы в украшениях не запутались ваши волосы.Массаж головы для роста волос.Также массаж подойдет тем, кого волосы сухие и очень ломкие. Так как массаж стимулирует рост новых луковиц.Существует несколько техник. Одна из них описана выше.Вторая техника с использованием расчески, щетки, но ни в коем случае не острого гребешка, так как можете повредить волосные луковицы и кожу головы. Делается очень просто.1. Выбираете расческу или щетку (перед массажем в кожу головы можно втереть косметическое масло для волос, витамины для волос). После нанесения масел или витаминов на кожу, можете начинать.2. Расческой или щеткой водите по коже головы. Как бы такое прием растирание.3. Затем после растирания, можно применить прием давление. Расческой поочередно давите — отпускайте. Это стимулирует приток крови к коже головы и активный рост волос из-за усиленного кровообращения.Массаж головы для улучшения кровообращенияАбсолютно любой массаж улучшает кровообращение, что способствует уменьшению головной боли, нормализации сна, росту волос (очень актуально для девушек), поднятию настроения.Все вышеперечисленные советы помогут вам улучшить и укрепить свое здоровье.