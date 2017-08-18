Анорексия или как постоянное стремление к худобе влияет на печень?

Сейчас все чаще встречаются статьи о вреде ожирения, о проблемах, возникающих при похудении, о несбалансированности множества диет. Таким образом проблема анорексии и, как следствие, возникающей излишней худобы, была несколько смещена на задний план. Давайте же разберемся, что такое анорексия, и насколько она вредна для организма (но в рамках одной небольшой статьи легче рассмотреть только гепато-билиарную систему – печень и желчевыводящие пути).После проведенного отпуска (особенно по системе «все включено») либо после новогодних праздников многие думают: «…а что здесь плохого, немного не поесть и слегка похудеть, собственно и проблема вся надумана». В своей жизни практически каждый человек сталкивался с анорексией. Это отсутствие желания кушать при заболеваниях, особенно инфекционных. При этом потребность как в эссенциальных элементах (витамины, микроэлементы и т.д.), так и макроэлементах (белки, жиры, углеводы) сохраняется. Мы помним, как себя чувствуем первый период после выздоровления: особо никакой энергии нет. Конечно, это состояние связано с инфекционной интоксикацией, но в том числе, и с развитием анорексии. Но в приведенном примере анорексия носит обратимый временный характер.Значительно сложнее, когда человек целенаправленно начинает излишне худеть, либо анорексия возникает на фоне психо-эмоционального потрясения. В первый период люди могут ничего не замечать. Затем немного завидуют. Потом излишняя худоба начинает вызывать улыбку. И лишь в самом запущенном варианте – сожаление и беспокойство. Очень важно понимать (ключевое слово – «запущенный»), что к этому периоду практически во всех органах и системах развиваются необратимые изменения – дистрофии. Врачи сталкиваются с огромной проблемой: даже восстановление необходимых объемов питания (которое производится поэтапно) не сопровождается положительно динамикой, так как произошла атрофия и поджелудочной железы, и эпителия кишечника, поэтому продукты очень плохо усваиваются. К этому необходимо добавить, что у пациентов нарушается самооценка: многие даже на этапе истощения, пытаются дальше худеть.Казалось бы, человек худеет, у него уменьшается жировая ткань (как мы сейчас знаем, она гормонально активна), и что тут плохого? Параллельно у людей резко редуцируется мышечная ткань, еще быстрее чем жировая. В то же время мышцы – это наше депо (своеобразная кладовка) белка. Именно из мышц организм берет все необходимые аминокислоты, чтобы восстанавливать внутренние органы после любых повреждений (болезни, интоксикации, стресс). Если белка недостаточно, то следующий орган в списке – печень. Организм, образно говоря, начинает поедать самого себя. К этому необходимо добавить полное нарушение работы желчевыводящей системы (для нее основной сигнал для работы – это прием пищи, а он как раз и отсутствует). Поэтому мы заговорили в первую очередь о печени и желчевыводящих путях. Более того выделяемая в просвет кишечника желчь активирует как моторику кишечника, так и процессы пищеварения.Таким образом, для лечения анорексии привлекается целый ряд специалистов: психотерапевты, психологи, диетологи, терапевты, кардиологи и обязательно гастроэнтерологи. На фоне развившихся дистрофических изменений внутренних органов гастроэнтерологу необходимо так построить план лечения, чтобы создать все необходимые условия для переваривания и всасывания пищи, что и будет определять дальнейших успех борьбы со всеми другими нарушениями работы сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Используются препараты, восстанавливающие микробно-тканевый комплекс кишечника (эубикор, ребагит, закофальк), полиферментные препараты (креон, панцетрат и т.д.), нормализующие работу печени и желчевыводящих путей (урсосан) и многие другие. Однако задача весьма сложная и требует длительного лечения.В конце хотелось бы напомнить, что Всемирная организация здравоохранения в 2014 году отнесла саркопению (дефицит скелетной мускулатуры) к пяти наиболее важным факторам, ограничивающим продолжительность жизни. В последние года было установлено, что скелетная мускулатура выделят ряд гормонов, оказывающих положительное воздействие практически на все основные виды деятельности организма.