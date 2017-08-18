Несмотря на то, что плавание относится к одному из лучших видов спорта, далеко не все получают от этих занятий необходимый результат. Поэтому многих интересует вопрос о том, чем полезно плавание в бассейне и как использовать эти занятия с наибольшей эффективностью. Тем более что некоторые наоборот жалуются на ухудшение здоровья после визитов в бассейн.Чем полезно плавание в бассейнеНагрузка на опорно-двигательный аппарат в воде распределяется не так, как на суше. Это происходит из-за того, что вода обладает большей плотностью, чем воздух. Таким образом, в воде многие движения выполнить намного проще, чем на суще. В водной среде значительно снижается давление на позвоночник. Поэтому пребывание в бассейне помогает избавиться от мышечных спазмов и болевых ощущений при выполнении разных упражнений.Для преодоления сопротивления воды и удержания тела на плаву необходимо проводить определенные движения и задействовать те мышцы, которые в обычной жизни не используются. Эти мышцы носят название автохтонных, они помогают поддерживать позвоночник в вертикальном положении. Из-за сидячего образа жизни, малой подвижности и других факторов автохтонные мышцы недоразвиты практически у 90 процентов всего взрослого населения. Именно подобная недоразвитость приводит к болям в спине и нарушениям осанки.Для коррекции позвоночника лучше всего плавать брассом. Этот стиль отличает симметричность движений и равно мерное погружение всего тела в воду. В отличие от кроля, брасс уменьшает болевые симптомы и благотворно влияет на развитие автохтонных мышц. При плавании дельфином, позвоночник постоянно находится в волнообразном движении, что также недопустимо при проблемах в спине. К тому же тело резко переходит из воды в воздух и обратно. Такой перепад сил тяжести дает слишком большую нагрузку на позвоночник. Поэтому для человека, который уже давно не тренировался, могут возникнуть неприятные и болезненные ощущения. Нейтральным видом считается плавание на спине, оно действует общеукрепляюще и расслабляюще на организм в целом.Как использовать плавание для улучшения собственного самочувствияСпециалисты советуют больше времени уделять выработке правильной техники, а не стремлению побить мировые рекорды. В этом помогут индивидуальные занятия с инструктором. Причем взять уроки у инструктора необходимо даже тем, кто достаточно уверенно чувствует себя в воде. Как ни странно, но именно у этой категории людей чаще всего возникает негативное отношение к занятиям на воде. Они не могут понять, чем полезно плавание в бассейне, если они не чувствуют никакого результата.Всю нагрузку в водной среде надо дозировать. Несмотря на то, что опорно-двигательная система нагружается незначительно, значительные усилия уходят на дозирование вдоха и выдоха. Это приводит к дополнительной нагрузке на сердечную мышцу.Даже, если человек не умеет плавать, он может заняться акваэробикой для проработки разных групп мышц и общего тонуса. Подобные занятия научат не бояться воды и станут первой ступенькой для того, чтобы наконец-то стать настоящим пловцом.