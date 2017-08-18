Вопрос о том, существует ли эффективная диета для похудения боков, приходит в тот момент, когда большая часть гардероба плавно переезжает на антресоль, ожидать лучших времен.На первый взгляд, лишних килограммов не так уж много, но обезображенная выпирающим животиком и грушевидными боками, фигура говорит совсем об обратном. В данное время, при наличии огромного количества специально разработанных диет, всегда есть шанс для борьбы с любой проблемной зоной. Удалить ненавистные отложения с талии, ног и живота стало возможным с помощью питания, специально разработанного для этой цели.К сожалению, женское тело от природы так устроено, что внутренний жир больше всего скапливается на участке от талии и до колен. Столь желанное материнство, одаривающее появлением младенца, также добавляет лишних килограммов к проблемной зоне. В такой ситуации выход только один: собрать в кулак силу воли, и с помощью специальной диеты вернуть себе прежние формы. Тем более что диетологи уверяют, при помощи правильно подобранного рациона жир с проблемных зон очень эффективно убирается.Основные этапыПервый подготовительный длится семь дней. В этот период идет пошаговый отказ от высококалорийной привычной пищи. На этом отрезке диеты нужно будет вычеркнуть из своей жизни весь запрещенный список рациона, и подготовиться к прощанию со складкой на животе и распухшими ногами. Согласно исследованиям, первые лишние килограммы сбрасываются именно на подготовительном этапе.Второй этап — это уже диета. Его протяженность до 3 недель. Именно на этом этапе необходимо полностью придерживаться рекомендованного рациона. Если вы хотите сбросить не больше 1-2 килограмм, то диета для избавления от ушек и похудения разросшихся боков должна продлиться неделю. В случае когда ваш вес намного превышает существующие нормы, ограничить себя в еде надо будет на все 3 недели.На третьем этапе идет закрепление полученных результатов после окончания основной диеты. Заключительный этап длится не менее полугода. Специально для него разрабатывается индивидуальная программа питания. По окончании этого периода необходимость в постоянном самоконтроле отпадает, его заменяет закрепленный навык культуры питания.Не удивляйтесь – правильный сброс веса происходит только таким образом. Резкий значительный сброс ненужных килограммов негативно скажется на всем организме в целом. Более того такой скачок в весе опасен для здоровья. Все быстро потерянное, также практически моментально вернется вновь.Список запрещенных продуктовРассмотрим подробнее список запрещенных к употреблению продуктов:1. В него входит вся хлебная и хлебобулочная продукция, блюда из круп и вермишели.2. Исключаются употребление инжира, винограда и бананов из-за высокого содержания сахара, а картофель и цветную капусту из-за крахмала.3. Бараньи, свиные и рыбные блюда употреблять нельзя, это касается и куриных яиц.4. Под запрет попадают все разновидности растительных масел, соусов и даже горчица.5. В прошлое уходят сыры с высоким содержанием жира, пирожные и торты, десерты и обычный сахар.6. Диета не допускает употребления алкогольных и газированных напитков.Что можно кушатьПеречень полезных продуктов позволяет спланировать полноценный рацион за счет зелени и овощей, фруктов, говядины и птицы, кисломолочной продукции и сухофруктов с орехами. Из разнообразных огородных культур в совокупности с зеленью, необходимо готовить различные вегетарианские блюда.Съедать 300 г отварного мяса — это может быть говядина или птица, нужно лишь раз в семь дней. К мясу отлично подходят овощные гарниры, приправы допускаются любые. Нельзя употреблять тушеные или запеченные блюда.Пару раз в неделю можно разнообразить завтрак или ужин твердыми сырами. Разовая порция должна ровняться 80 г. Примерно через день можно на завтрак или ужин пить по стакану кефира. Также через день можно делать молочные добавки к чаю или кофе. А творог нужно есть раз в неделю, как самостоятельное блюдо на завтрак.Абсолютной нормой должно стать ежедневное употребление фруктов. В них содержится клетчатка, разрушающая слои жира лучше любых современных процедур. Лучше всего это удается:яблоку;грушеперсику;абрикосу;вишне;алыче.Дважды в неделю стоит устраивать перекусы, состоящие из семечек, сырых орешков или сухофруктов. Но при этом нельзя есть цукаты, а также сушенный инжир и изюм. Ядра арахиса можно есть и жаренными, остальные - только в сыром виде.В правильном меню все продукты четко распределяются в течение дня. Завтрак может состоять из овощного салата с чашкой кофе, дважды в неделю делается сырно-овощной салат. Порция творога подается раз в неделю в качестве второго завтрака. Обед можно приготовить овощной, например, томатный суп с сельдереем, либо овощи с отварным мясом. На десерт несколько яблок, а запить это все лучше зеленым чаем. Фруктовым салатом или ореховой смесью можно перекусить на полдник, для ужина отлично подойдет легкий салат и фруктовый десерт.Дополнительные рекомендации Полностью избавиться от ненужных боков и живота можно лишь при условии выполнения всех рекомендаций — это правило нужно помнить всегда. В тандеме с физкультурой эта диета для похудения бедер даст наибольший эффект. Достаточно посвятить гимнастике или пробежке полчаса в день и обязательно крутить обруч, отлично разбивающий жировые отложения.Согласно статистическим данным, жир с ног уходит последним. Когда тело уже находится в прежней норме, ноги все еще далеки от идеала. Для ускорения этого процесса есть дополнительный вариант диеты, с измененным составом меню.Специальная диета для ног и живота дополнена некоторыми продуктами. В этом случае твердые сыры комбинируются с фруктами, чаем или кофе до трех раз в день. Но категорически запрещены бутерброды с маслом. Несколько раз в неделю нужно есть отварной картофель. Грейпфрут, бананы и киви должны быть в рационе ежедневно. Обязательным должен стать стакан кефира на ночь.После достижения желаемых результатов в области бедер и живота, режим питания нужно немного разнообразить другими продуктами. Когда нужный результат достигнут, отказываться от диеты для похудения боков нельзя.Правилами сбалансированного питания нужно руководствоваться всегда, чтобы продолжать оставаться привлекательной и стройной.