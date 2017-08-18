Стройная талия: внекультурная ценность

Исторически сложилось так, что мужчины ценят в женщине красоту тела, описывая такое ценное качество как «стройность».Доктор Девендра Сингх, исследователь из США, взялся за анализ множества текстов о женщине и ее красоте, включая как современную литературу, так и древние индийские трактаты.Он проанализировал более 345,000 текстов, датированных 16-18-ми веками. Большая часть текстов принадлежала перу американцев или англичан, однако среди них была и доля индийской и китайской любовно-эротической лирики.В то время как современное общество очень ценит женщин с тонкой талией, вкусы наших предков не так ясны. Журнал Королевского общества опубликовал на своих страницах исследование, которое говорит о том, что самым главным показателем красоты во все времена была не какая-то заданная окружность талии, а соотношение талии и бедер.При этом наши предки отдавали предпочтение гораздо более полным дамам с широкой талией.Единственным «вещественным» доказательством вкусов наших предков являются статуи различных эпох. Доктор Дивендра потратил достаточно много времени, чтобы измерить их пропорции.Во всех произведениях искусства, наибольшее число раз упоминалась связь именно стройности талии и понятия «привлекательность». В то время как в период между 16-м и 18-м веками привлекательными считались женщины «рубенсовского» телосложения, тонкая талия ценилась во все времена.Тот факт, что большинство писателей, желая изобразить красоту героини, говорят о «стройности» ее талии – показателе плодовитости и здоровья женщины – свидетельствует о том, что талия – показатель красоты вне зависимости от социальных и культурных различий между людьми.Тонкая талия и большая разница между талией и бедрами говорят о достаточном уровне женского полового гормона эстрогена в организме. Именно это соотношение говорит в пользу того, что женщина не только красива визуально, но и плодовита: ее гормональный фон позволит зачать и выносить ребенка.