Микоз: грибковое заболевание стоп
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Давайте разберемся. Микоз стоп вызывается особыми патогенными грибками, которые довольно быстро размножаются. Прежде всего они атакуют стопы, склонные к потливости. Из-за постоянной влажности эпидермис размягчается, распаривается и грибку совсем не стоит труда проникнуть между размягченными чешуйками эпидермиса и поселиться в коже.
Что же приводит к распространению микоза ? Во-первых плохое высушивание ног после мытья, особенно между пальцами, ношение слишком тесной обуви, резиновой обуви.
Где же можно "приобрести" заболевание ? В банях, душевых, бассейнах, в ваннах гостиниц, общежитии и даже в собственной ванне, если ею перед Вами воспользовался человек больной микозом. Ну и, конечно, чужие тапочки. Пусть у Вас в сумочке будут какие-нибудь легкие, мягкие дорожные тапочки, чтобы , придя к кому-то в дом, не пришлось надевать чужие тапочки, особенно, если Вы знаете, что среди хозяев есть больные микозом.
Несколько слов о развитии заболевания. Сначала на подошвенной части стопы, а особенно часто, почти всегда между пятым и четвертым пальцами появляются маленькие очажки шелушения. Затем вблизи возникают маленькие пузырьки, которые не лопаясь, засыхают в корочки. Если сразу же не начать лечение, очаг распространяется, их границы становятся воспаленными. Появляется отечность, покраснение, гнойные пузырьки. Между пальцами появляются болезненные трещинки, которые в конце концов превращаются в эрозии. В этот период больного беспокоит боль, зуд , может даже подняться температура. Если поражаются и ногти, они становятся крошащимися , мутными, толстыми. Под ногтями скапливается большое количество крошковидных чешуек, полных грибков.
У части больных маленькие очажки высыпаний могут распространиться по всему телу. Это — аллергия на грибок. Конечно, не у каждого больного бывают все признаки, о которых я говорила. Может быть и так, например, на протяжении года человека, больного микозом, беспокоит или даже не очень беспокоит легкое шелушение кожи стоп. И вдруг — вспышка, пожар, когда становится даже невозможно работать. Как видите, микоз — не такое уж невинное заболевание. А вместе с тем довольно легко избежать его, если не забывать вот о чем:
1. Не ходить босиком там, где существует опасность заразиться.
2. При пользовании душем в гостинице, общежитии, на работе нужно обязательно надевать вьетнамки.
З.Очень опасными могут стать и деревянные решетки, .которые насыщены влагой и могут быть рассадником грибка.
4.Никогда не одалживайте кому-нибудь и, конечно, не надевайте сами чужие тапочки, чулки, носки.
5.Не пользуйтесь чужим полотенцем. Но, конечно, самое опасное — чужая обувь, впрочем, я уже об этом говорила.
После мытья ног очень-очень тщательно вытирайте ноги, особенно между пальцами. Если полотенцем нельзя осушить узкие межпальцевые промежутки, пользуйтесь в этом случае тампонами из гигроскопичной ваты или даже феном для волос.
Затем между пальцами можно припудрить детской или специальной присыпкой или смазать пастой Тей-мурова. Лечением микоза, конечно же, должен заниматься врач-дерматолог,специалист-миколог.
Помните: во время лечения нужно тщательно дезинфицировать обувь. Для этого лучше всего применять 10% формалин или не разведенную уксусную эссенцию. Дезинфекцию нужно делать так: в каждую туфлю при помощи палочки (ручки, карандаша), чтобы не обжечь пальцы, закладываем кусок губки или скомканную газету, обильно обрызганную раствором; проталкиваем глубже в носки туфель. Обувь вкладываем в полиэтиленовый мешочек, плотно завязываем и кладем подальше от детей, лучше всего на балкон, за окно на 3 дня.
Через 3 дня обувь вынимаем из полиэтилена осторожно, чтоб не обжечь руки, выбрасываем губку и опять выставляем обувь на балкон, чтоб она хорошо проветрилась.
Лечением безоговорочно должен заниматься врач, но существуют народные методы лечения микоза, которыми с успехом можно дополнить медикаментозное лечение. Это ванночки из раствора сока лука и даже аппликации из тертого лука, протирания-прижигания срезом чеснока, аппликации из свежих, сильно размятых листьев мяты.
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