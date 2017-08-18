Микоз: грибковое заболевание стоп

Хоть это и мало эстетичная тема, но не могу не рассказать о микозах — грибковых заболеваниях стоп. К сожалению заболевания эти очень распространены, и совсем не мало людей обращаются к врачу, почувствовав нечто неприятное на коже стоп. Где же, каким образом заполучили они эту болезнь ?Давайте разберемся. Микоз стоп вызывается особыми патогенными грибками, которые довольно быстро размножаются. Прежде всего они атакуют стопы, склонные к потливости. Из-за постоянной влажности эпидермис размягчается, распаривается и грибку совсем не стоит труда проникнуть между размягченными чешуйками эпидермиса и поселиться в коже.Что же приводит к распространению микоза ? Во-первых плохое высушивание ног после мытья, особенно между пальцами, ношение слишком тесной обуви, резиновой обуви.Где же можно "приобрести" заболевание ? В банях, душевых, бассейнах, в ваннах гостиниц, общежитии и даже в собственной ванне, если ею перед Вами воспользовался человек больной микозом. Ну и, конечно, чужие тапочки. Пусть у Вас в сумочке будут какие-нибудь легкие, мягкие дорожные тапочки, чтобы , придя к кому-то в дом, не пришлось надевать чужие тапочки, особенно, если Вы знаете, что среди хозяев есть больные микозом.Несколько слов о развитии заболевания. Сначала на подошвенной части стопы, а особенно часто, почти всегда между пятым и четвертым пальцами появляются маленькие очажки шелушения. Затем вблизи возникают маленькие пузырьки, которые не лопаясь, засыхают в корочки. Если сразу же не начать лечение, очаг распространяется, их границы становятся воспаленными. Появляется отечность, покраснение, гнойные пузырьки. Между пальцами появляются болезненные трещинки, которые в конце концов превращаются в эрозии. В этот период больного беспокоит боль, зуд , может даже подняться температура. Если поражаются и ногти, они становятся крошащимися , мутными, толстыми. Под ногтями скапливается большое количество крошковидных чешуек, полных грибков.У части больных маленькие очажки высыпаний могут распространиться по всему телу. Это — аллергия на грибок. Конечно, не у каждого больного бывают все признаки, о которых я говорила. Может быть и так, например, на протяжении года человека, больного микозом, беспокоит или даже не очень беспокоит легкое шелушение кожи стоп. И вдруг — вспышка, пожар, когда становится даже невозможно работать. Как видите, микоз — не такое уж невинное заболевание. А вместе с тем довольно легко избежать его, если не забывать вот о чем:1. Не ходить босиком там, где существует опасность заразиться.2. При пользовании душем в гостинице, общежитии, на работе нужно обязательно надевать вьетнамки.З.Очень опасными могут стать и деревянные решетки, .которые насыщены влагой и могут быть рассадником грибка.4.Никогда не одалживайте кому-нибудь и, конечно, не надевайте сами чужие тапочки, чулки, носки.5.Не пользуйтесь чужим полотенцем. Но, конечно, самое опасное — чужая обувь, впрочем, я уже об этом говорила.После мытья ног очень-очень тщательно вытирайте ноги, особенно между пальцами. Если полотенцем нельзя осушить узкие межпальцевые промежутки, пользуйтесь в этом случае тампонами из гигроскопичной ваты или даже феном для волос.Затем между пальцами можно припудрить детской или специальной присыпкой или смазать пастой Тей-мурова. Лечением микоза, конечно же, должен заниматься врач-дерматолог,специалист-миколог.Помните: во время лечения нужно тщательно дезинфицировать обувь. Для этого лучше всего применять 10% формалин или не разведенную уксусную эссенцию. Дезинфекцию нужно делать так: в каждую туфлю при помощи палочки (ручки, карандаша), чтобы не обжечь пальцы, закладываем кусок губки или скомканную газету, обильно обрызганную раствором; проталкиваем глубже в носки туфель. Обувь вкладываем в полиэтиленовый мешочек, плотно завязываем и кладем подальше от детей, лучше всего на балкон, за окно на 3 дня.Через 3 дня обувь вынимаем из полиэтилена осторожно, чтоб не обжечь руки, выбрасываем губку и опять выставляем обувь на балкон, чтоб она хорошо проветрилась.Лечением безоговорочно должен заниматься врач, но существуют народные методы лечения микоза, которыми с успехом можно дополнить медикаментозное лечение. Это ванночки из раствора сока лука и даже аппликации из тертого лука, протирания-прижигания срезом чеснока, аппликации из свежих, сильно размятых листьев мяты.