7 советов, благодаря которым грудь станет больше

Люби себя такой, какая ты есть… Звучит неплохо, правда? Но женщины всегда не удовлетворены тем, что видят в зеркале. Они могут потратить кучу денег на «чудо»-кремы и процедуры, которые обещают им в одночасье изгнать целлюлит, сделать грудь больше либо избавить от морщинок. А может быть даже хуже, иногда они прибегают к хирургическому вмешательству, которое помогает им стать красивей (как они думают), но этот способ часто имеет неприятные последствия. Но не легче ли влюбиться в себя и прекратить тратить свои деньги и время на бесполезные попытки?Одна из самых популярных проблем, которую многие женщины пытаются исправить — это размер груди. Хотя на самом деле размер груди не имеет значения, но если ты отчаянно хочешь, чтобы она выросла, вот как ты можешь это сделать естественно, не прибегая к операциям.1. Корень алтеяКорень алтея является известной травой, которую употребляют, как правило, в виде таблеток. Многие женщины используют его, чтобы сделать свою грудь больше. Тем не менее, мы не рекомендуем добавлять корня алтея в рацион, не посоветовавшись с врачом. Проблема в том, что многие травы, в том числе корень алтея, может в содействии с другими препаратами вызвать побочные эффекты. Прежде, чем принимать что-то еще, сообщи об этом врачу.2. ОтжиманияЕсть определенные упражнения, которые помогут сделать твою грудь больше. Отжимания подтянут все твое тело, а не только грудь. Такие упражнения выполнять довольно трудно, но они дают удивительные результаты.3. Исключи вредные привычкиВерь или нет, но твои вредные привычки могут остановить рост груди. Курение, например, задержит рост груди, а алкоголь приводит к ее обвисанию и раку молочной железы. Также кофе в больших дозах, чрезмерный трудоголизм и недосыпание – тоже являются привычками, которые плохо сказываются на твоей груди.4. Включи продукты с высоким содержанием эстрогена в свое питаниеПродукты, богатые на эстроген, помогают росту груди. Конечно, это не означает, что ты должна есть эти продукты целый день, чтобы быстрее увидеть результаты. Потребляй продукты с высоким содержанием эстрогена, такие как соевые продукты, фрукты, овощи, курица, бобовые, яйца, семена аниса, семена подсолнечника, семена льна и семена кунжута.5. Здоровые жирыКлючевым словом здесь является здоровые, поэтому следует избегать потребления транс-жиров и обработанных растительных масел. Здоровые жиры хороши для тебя, и они не вызывают увеличение веса. Яйца, рыба (лосось, сардины, тунец, скумбрия, форель), орехи, авокадо, оливковое масло, арахисовое масло и бобы — источники здоровых жиров, которые помогут сделать твою грудь больше.6. Повысь употребление витаминовДефицит витаминов может повлиять на твое здоровье и рост груди. Витамин С является важным питательным веществом с коллагеном и эластином. Витамин Е помогает омоложению клеток кожи и регенерации. Витамин В6 играет важную роль в формировании красных кровяных клеток. А витамин Е помогает снизить риск рака молочной железы.7. Рожай ребенка.Многие мамы отмечают, что уже во время беременности их грудь увеличивается, во время кормления грудью и после его окончания у большинства грудь увеличилась минимум на 1 размер. А чтобы грудь оставалась красивой, подтянутой и упругой, нужно носить специальное белье для беременных и кормящих, а также выполнять упражнения для груди.Главный совет, который мы можем дать тебе прямо сейчас, полюби свое тело, независимо от того, какой у тебя размер груди. Нет ничего плохого в маленькой груди. Ведь многие мужчины утверждают, что любят женщин с маленькой грудью. Если же ты отчаянно хочешь, чтобы твоя грудь была немного больше, то попробуй воспользоваться нашими советами.