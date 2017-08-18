7 советов, благодаря которым грудь станет больше
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Одна из самых популярных проблем, которую многие женщины пытаются исправить — это размер груди. Хотя на самом деле размер груди не имеет значения, но если ты отчаянно хочешь, чтобы она выросла, вот как ты можешь это сделать естественно, не прибегая к операциям.
1. Корень алтея
Корень алтея является известной травой, которую употребляют, как правило, в виде таблеток. Многие женщины используют его, чтобы сделать свою грудь больше. Тем не менее, мы не рекомендуем добавлять корня алтея в рацион, не посоветовавшись с врачом. Проблема в том, что многие травы, в том числе корень алтея, может в содействии с другими препаратами вызвать побочные эффекты. Прежде, чем принимать что-то еще, сообщи об этом врачу.
2. Отжимания
Есть определенные упражнения, которые помогут сделать твою грудь больше. Отжимания подтянут все твое тело, а не только грудь. Такие упражнения выполнять довольно трудно, но они дают удивительные результаты.
3. Исключи вредные привычки
Верь или нет, но твои вредные привычки могут остановить рост груди. Курение, например, задержит рост груди, а алкоголь приводит к ее обвисанию и раку молочной железы. Также кофе в больших дозах, чрезмерный трудоголизм и недосыпание – тоже являются привычками, которые плохо сказываются на твоей груди.
4. Включи продукты с высоким содержанием эстрогена в свое питание
Продукты, богатые на эстроген, помогают росту груди. Конечно, это не означает, что ты должна есть эти продукты целый день, чтобы быстрее увидеть результаты. Потребляй продукты с высоким содержанием эстрогена, такие как соевые продукты, фрукты, овощи, курица, бобовые, яйца, семена аниса, семена подсолнечника, семена льна и семена кунжута.
5. Здоровые жиры
Ключевым словом здесь является здоровые, поэтому следует избегать потребления транс-жиров и обработанных растительных масел. Здоровые жиры хороши для тебя, и они не вызывают увеличение веса. Яйца, рыба (лосось, сардины, тунец, скумбрия, форель), орехи, авокадо, оливковое масло, арахисовое масло и бобы — источники здоровых жиров, которые помогут сделать твою грудь больше.
6. Повысь употребление витаминов
Дефицит витаминов может повлиять на твое здоровье и рост груди. Витамин С является важным питательным веществом с коллагеном и эластином. Витамин Е помогает омоложению клеток кожи и регенерации. Витамин В6 играет важную роль в формировании красных кровяных клеток. А витамин Е помогает снизить риск рака молочной железы.
7. Рожай ребенка.
Многие мамы отмечают, что уже во время беременности их грудь увеличивается, во время кормления грудью и после его окончания у большинства грудь увеличилась минимум на 1 размер. А чтобы грудь оставалась красивой, подтянутой и упругой, нужно носить специальное белье для беременных и кормящих, а также выполнять упражнения для груди.
Главный совет, который мы можем дать тебе прямо сейчас, полюби свое тело, независимо от того, какой у тебя размер груди. Нет ничего плохого в маленькой груди. Ведь многие мужчины утверждают, что любят женщин с маленькой грудью. Если же ты отчаянно хочешь, чтобы твоя грудь была немного больше, то попробуй воспользоваться нашими советами.
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