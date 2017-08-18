Как быть здоровым до старости: 5 советов

С возрастом меняется не только внешность человека, но и меняется его организм изнутри. Не секрет, что возраст, к большому сожалению, не прибавляет человеку здоровья, чем старше человек, тем больше может появляться у него различных болезней, причём об этих болезнях он мог ранее даже не знать. Процесс старения, безусловно, нельзя остановить, с ним нужно смириться, но очень важно стареть без сильного ущерба для организма, то есть нужно следить за состоянием своего здоровья и поддерживать его, чтобы старость встретить без особых проблем. Как же этого добиться?Во-первых, нельзя забывать о физической активности. Огромное количество людей, отправляясь на заслуженную пенсию, начинают вести очень пассивный образ жизни, а потом начинают жаловаться на то, что у них начали проявляться различные болезни и участились недомогания, а все потому, что отсутствует физическая активность, которая позволяет не только тело поддерживать в тонусе, но и весь организм.Конечно, это не значит, что нужно надрывать свой организм, следует выполнять посильные физические упражнения, но только делать это нужно регулярно. Достаточно даже просто совершать каждый день пешие прогулки, это принесёт большую пользу для организма. Более того, спорт укрепляет иммунитет, а значит, организм будет менее подвержен различным заболеваниям.Во-вторых, от питания тоже многое зависит. Если в молодости можно было питаться абсолютно неправильно и при этом самочувствие от этого не ухудшалось, то с наступлением старости о неправильном питании не может быть и речи. Придётся исключить соленое, жареное и слишком жирное, это позволит пищеварительной системе работать нормально, тут же улучшится самочувствие, можно будет избежать появления лишнего веса и вообще очень многих проблем.В-третьих, к своему организму придётся относиться ещё более внимательно. Дело в том, что он, если что-то идёт не так, начинает посылать человеку некие сигналы, на которые, к сожалению, не все обращают внимание. Например, появляется неприятный привкус во рту и лишь немногие пытаются выяснить причины горечи во рту и устранить их. Если вы хотите долго жить и меньше болеть, советуем раз в год проходить полное обследование врачей, чтобы не пропустить возникновение различных заболеваний и поддерживать своё здоровье на должном уровне.В-четвёртых, не все знают, но нужно постоянно тренировать свой интеллект, это поможет даже избежать болезнь Альцгеймера, которая возникает у многих пожилых людей. Можно читать книги, разгадывать кроссворды, найти для себя какое-нибудь хобби, которое будет приносить не только пользу, но и удовольствие.В-пятых, нужно быть молодым в душе, это очень важно, ведь внутренние ощущения отражаются и на внешности, и на здоровье человека. Лучше избегать различных стрессов и переживаний, испытывать исключительно положительные эмоции.