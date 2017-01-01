Какой критический возраст брака

Когда любящие друг друга люди решают образовать семейный союз, никто из них не задумывается о том, как долго может продлится их совместная романтическая идиллия. Однако, старое и избитое утверждение о том, что большинство брачных отношений, даже самых крепких и идеальных, распадаются как карточный домик стоит вмешаться в семейные дела быту, еще никто не отменял.Конечно же, думать о самом худшем не стоит. Если в сердцах супругов все еще живет любовь и в их отношениях царит гармония, они смогут преодолеть все трудности, возникающие на их совместном пути.И все же какой возраст брака принято считать критическим?Британские социологи из Центра социальной справедливости вкупе с коллегами из Бристольского сообщества семьи и доверия обнародовали информацию следующего характера: подавляющее большинство супружеских пар решаются на разрыв брачных отношений до того момента, когда их детям исполнится 16 лет. Иначе говоря - более половины браков распадается в течение первых 15 лет совместной жизни. При этом, как отмечают специалисты, за последние 10 лет число разводов среди таких пар увеличилось с 40% до 48%.Кроме того, была выявлена и такая тенденция: количество разводов в период первой 5-летки совместной жизни колеблется в пределах 14-15%. При этом наибольшую склонность к разрыву отношений имеют те партнеры, что живут по принципам гражданского брака, то есть без обязательного штампа в паспорте