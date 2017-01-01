Храпуны рискуют получить инфаркт

Случалось ли вам просыпаться от громкого взрыва храпа, издаваемого вашим партнером во время сна? Обычно ему предшествует короткая задержка дыхания, именуемая «сонным апное»Доктор David Sculman заместитель директора Клиники по изучению Расстройств сна говорит следующее: «Когда человек имеет перерывы в дыхании во время сна, системы слежения за состоянием вашего организма в головном мозгу отмечают это, и прерывают ваш сон. Этот процесс мы называем «подъемом».Около 12 миллионов человек в США страдают данным недугом. Шульман говорит, что подъемы не всегда сопровождаются пробуждениями, но они существенно ухудшают качество сна. После пробуждения пациент ничего не помнит об этом, но в течение дня постоянно испытывает сонливость, слабость и утомление. «Подъемов» за ночь может быть несколько, но иногда цифра достигает 100 и более.Однако, нужно заметить, что усталость и сонливость – не единственные последствия сонного апное. Гораздо хуже то, что сонное апное может привести к заболеваниям сердца, гипертонии, инфаркты и, по мнению некоторых исследователей, даже к смерти.Сонное апное чаще встречается у мужчин. Факторами риска является избыточная масса тела, проблемы с горлом и носоглоткой: причем в случае с ожирением, Шульман отмечает, что ожирение горла гораздо опаснее ожирения живота: потому что жировая ткань в данном случае сдавливает дыхательные пути.Дополнительным фактором риска является курение и употребление алкоголя, а также сон на спине.Чтобы диагностировать состояние сонного апное, необходимо выполнить исследование активности головного мозга в состоянии сна.Лечение предполагает 3 пути. Коррекция зубов стоматологом, хирургическая пластика мягкого неба и, наконец, ПДКВ-терапия. ПДКВ – состояние повышенного давления в дыхательные путях, что позволяет держать их постоянно открытыми. Аппарат для ПДКВ – коробка размером с коробку из-под обуви с маской, присоединенной к ней трубкой, через которую нагнетается воздух для поддержания дыхательных путей открытыми.Обычные слова пациентов, впервые попробовавших этот метод лечения: «Я не высыпался так уже много лет подряд».