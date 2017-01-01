Храпуны рискуют получить инфаркт
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Доктор David Sculman заместитель директора Клиники по изучению Расстройств сна говорит следующее: «Когда человек имеет перерывы в дыхании во время сна, системы слежения за состоянием вашего организма в головном мозгу отмечают это, и прерывают ваш сон. Этот процесс мы называем «подъемом».
Около 12 миллионов человек в США страдают данным недугом. Шульман говорит, что подъемы не всегда сопровождаются пробуждениями, но они существенно ухудшают качество сна. После пробуждения пациент ничего не помнит об этом, но в течение дня постоянно испытывает сонливость, слабость и утомление. «Подъемов» за ночь может быть несколько, но иногда цифра достигает 100 и более.
Однако, нужно заметить, что усталость и сонливость – не единственные последствия сонного апное. Гораздо хуже то, что сонное апное может привести к заболеваниям сердца, гипертонии, инфаркты и, по мнению некоторых исследователей, даже к смерти.
Сонное апное чаще встречается у мужчин. Факторами риска является избыточная масса тела, проблемы с горлом и носоглоткой: причем в случае с ожирением, Шульман отмечает, что ожирение горла гораздо опаснее ожирения живота: потому что жировая ткань в данном случае сдавливает дыхательные пути.
Дополнительным фактором риска является курение и употребление алкоголя, а также сон на спине.
Чтобы диагностировать состояние сонного апное, необходимо выполнить исследование активности головного мозга в состоянии сна.
Лечение предполагает 3 пути. Коррекция зубов стоматологом, хирургическая пластика мягкого неба и, наконец, ПДКВ-терапия. ПДКВ – состояние повышенного давления в дыхательные путях, что позволяет держать их постоянно открытыми. Аппарат для ПДКВ – коробка размером с коробку из-под обуви с маской, присоединенной к ней трубкой, через которую нагнетается воздух для поддержания дыхательных путей открытыми.
Обычные слова пациентов, впервые попробовавших этот метод лечения: «Я не высыпался так уже много лет подряд».
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