Какие позы для сна избавят вас от самых распространенных недомоганий

От каких проблем со здоровьем может избавить правильная поза для сна, рассказали эксперты.1. Боль в спинеЧтобы боли в спине уменьшились, позвоночник должен находиться в естественном положении. Для этого нужно спать на спине или на боку. Подложите под колени или между коленями подушку. Это избавит вас от напряжения в пояснице.2. Боль в плечеСправиться с этой проблемой можно, если вы будете спать на другом плече, на спине или животе. Однако есть вероятность, что в течение ночи вы будете переворачиваться на больное плечо. Можно также подобрать другой матрас. Он не должен быть слишком твёрдым или слишком мягким.3. Боль в бедреЧтобы исчезли боли в бедре, спите на спине. В этой позе позвоночник выпрямится и нагрузка на бёдра уменьшится.4. Боль в шееИзбавиться от боли в шее поможет хорошо подобранная подушка. Если потребуется, возьмите несколько штук. Голова не должна свисать или быть слишком высоко.5. Боль в коленеПричиной этой проблемы может стать то, что ноги касаются друг друга во время сна. Поэтому положите между ними подушку или свёрнутое покрывало.6. ХрапЧтобы перестать храпеть, нужно перевернуться на другой бок. Подложите под голову две или три небольшие подушки. Таким образом вы очистите носовые дыхательные пути.7. Дисфункция ВНЧСПри дисфункции височно-нижнечелюстного сустава или других заболеваниях челюсти нужно спать лицом вверх, чтобы щёки не касались подушки. Излишняя нагрузка на челюсти во время сна только усилит боль.8. Синдром обструктивного апноэ во снеЭто заболевание, при котором происходят остановки дыхания более чем на 10 секунд. Для начала проконсультируйтесь со специалистом и выясните причину апноэ. Вполне возможно, что, когда вы лежите на спине, язык западает назад, образовывая преграду. Причиной может быть также храп. Поэтому не спите на спине, чтобы не преграждать воздуху путь.9. ИзжогаЧтобы облегчить симптомы изжоги, спите на левом боку на ортопедической подушке.10. МорщиныОни могут появиться, если вы всегда спите на одной и той же стороне лица. Чтобы предотвратить появление морщин, спите на спине либо чередуйте стороны лица.11. АкнеПостельное бельё, особенно наволочки, впитывают жир и грязь с кожи. Это портит состояние кожи. Меняйте бельё раз в неделю и постарайтесь спать на спине, чтобы кожа лица не соприкасалась с подушкой.