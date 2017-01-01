Зависимость от интернета опасна для мозга
http://www.meddaily.ru - Добавил bonya в категорию Неврология
Ученые заявляют: началась настоящая эпидемия интернет-зависимости. Люди проводят много времени в интернете, ища разную информацию. Из-за поступающей информации нейронные сети, связанные с когнитивными функциями, постоянно активируются. Это увеличивает риск импульсивности и возникновения проблем с рабочей памятью.
Интернет-зависимость затрагивает ряд областей мозга, включая гиппокамп (центр памяти), полосатое тело, связанное с наградой, и префронтальную кору, отвечающую за ряд важных функций. Наибольшему риску негативных последствий зависимости от интернета подвержены дети и подростки, так как их мозг активно развивается.
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