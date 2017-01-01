Ученые совершили настоящий прорыв в лечении мужского бесплодия

Ученым удалось получить здоровое потомство от стерильных самцов мышей, носивших лишнюю хромосому. Известно, что пол человека определяют X и Y хромосомы. У женщин две Х хромосомы (ХХ), а у мужчин одна Х и одна Y хромосома (XY). Но примерно у одного мальчика из каждых 500 есть лишняя Х или Y хромосома.Это нарушает формирование взрослых сперматозоидов и приводит к бесплодию. Однако сотрудники Института Фрэнсиса Крика нашли способ удаления лишней хромосомы. В рамках работы ученые забрали небольшие образцы тканей уха у мышей с набором хромосом XXY и XYY. Ткани культивировали и изымали из них клетки соединительной ткани, фибробласты.Далее эти клетки превращали в стволовые. В ходе этого процесса некоторые клетки теряли лишнюю половую хромосому. Ученые использовали специальные химические сигналы, заставлявшие стволовые клетки превращаться в клетки, способные стать сперматозоидами. Чтобы данные клетки "дозрели", их приходилось обратно вводить мышам.Но в некоторых случаях это приводило к формированию опухолей. Правда, в любом случае данная манипуляция позволяла родить здоровое потомство. Также стволовые клетки, полученные из фибробластов мужчин с синдромом Клайнфельтера (XXY), теряли лишнюю половую хромосому.