Езда на велосипеде вредна для полового здоровья

Ученые провели исследование, которое показало связь между ездой на велосипеде и нарушением чувствительности нервов женской половой сферы.Ученые сравнили состояние 48 женщин спостсменок-велосипедисток с 22 женщинами-бегунами. Велосипедистки проезжали еженедельно не менее 10 миль, легкоатлетки – преодолевали дистанцию не менее 5 миль. Женщины, занимающиеся легкой атлетикой были взяты в качестве контрольной группы физически активных молодых женщин, которые не испытывают при этом непосредственного механического сдавления нервов половой сферы.“Мы обнаружили, что у женщин, занимающихся велосипедным спортом снизилась чувствительность органов и нервов половой сферы. И хотя это не ухудшало качество жизни молодых женщин и не нарушало их интимной жизни, изменения чувствительности были существенными.”- заявляет доцент кафедры акушерства и гинекологии Yale School of Medicine, Dr. Marsha Guess.Это исследование было начато в связи с выявлением негативного влияния на эректильную функцию велосипедного спорта у мужчин. “Это первое исследование подобного плана и его результаты говорят о том, что частое и сильное сдавление внешнего полового нерва и артерии могут привести к застою крови в малом тазу и повреждению нервов.Велосипедный спорт приносит очень много хорошего, но также он приносит боли и повреждения позвоночника и шеи, а также нарушения половой сферы, которым подвержены оба пола” – говорит Guess.