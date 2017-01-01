Нерегулярные занятия спортом ведут к набору веса
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Кроме того, от такого лишнего веса в дальнейшем труднее избавиться. Для эффективного похудения необходимо оставаться физически активным круглый год, в течение многих лет и избегать сезонных "передышек", как, например, во время отпуска, выходных или зимнего периода.
Специалисты отметили, что люди, которые еженедельно интенсивно занимались бегом и потом внезапно переставали тренировать свое тело, быстро набирали вес.
Для получения таких результатов были проанализированы данные о 17 тысячах 280 мужчинах и 5 тысячах 970 женщинах.
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