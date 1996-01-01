Причины внезапной смерти

О причинах внезапной смерти говорилось в ходе Международной конференции, посвященной этой теме, прошедшей на днях в Вене (Австрия). Внезапная смерть — это быстрая и неожиданная смерть без внешней причины, которая происходит в течение часа после появления симптомов.О ее частоте сообщается в ряде исследований: от 90 до 100 случаев на 100 000 населения (Нидерланды), проведенного в 1997 году; 53 случая — согласно данным исследования в штате Орегон (США) 2004 года; 51,2 — согласно данным работы, осуществленной в Ирландии в 2008 году; 56 случаев – по данным канадских ученых 2004 года.По мнению специалистов медицины, наиболее частой причиной такой смерти (в 80%) является ишемическая болезнь сердца, а в остальных 20% участвуют различные патологии, включая кардиомиопатию и наследственные нарушения электрофизиологических свойств сердца — каналопатии (channelopathy). Более чем в половине случаев, связанных с ишемической болезнью сердца, не было обнаружено предварительной истории развития этого заболевания, и сердечные приступы часто происходили за пределами медицинского центра.При анализе случаев внезапной смерти у пациентов в возрасте до 40 лет было установлено, что их частота реже — 2,1 на 100 000 жителей (в голландском исследовании, проведенном в период между 1996 и 2006 годах). Эти эпизоды также связаны с большим числом ишемической болезни сердца, хотя доля наследованных сердечных заболеваний в качестве причины в этих случаях достаточна высока.Среди генетических причин внезапной сердечной смерти выявляется гипертрофическая кардиомиопатия, которая встречается у 1 из 500 человек в общей популяции; аритмогенная дисплазия правого желудочка у 1 из 2000 — 5000 человек, синдром удлиненного QT — у 1 из каждых 5000 человек, а также — другие синдромы, такие как Brugada, короткие QT или катехоламинергические желудочковые тахикардии.Структурные изменения в сердце, такие как некроз, фиброз или гипертрофия в сочетании с нарушениями вегетативной нервной системы, электролитными расстройствами, наркотиками и другими токсинами и ишемией способствуют ухудшению прогноза первоначальных симптомов, таких как экстрасистолия или изменение частоты сердечного ритма, часто ведущих в этом случае к возникновению желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков и внезапной смерти.Выявление лиц с высоким риском, эффективное предотвращение обстоятельств, которые способствуют его развитию и улучшение медицинского контроля этих пациентов, в том числе – имплантация дефибрилляторов, являются в настоящее время единственно возможными и необходимыми мерами профилактики внезапной смерти.