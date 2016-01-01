Арбузная диета – худеем в конце лета
http://www.garmoniazhizni.com - Добавил viade в категорию Разное
В чём секрет арбузной монодиеты?
Употребляя арбуз для похудения можно не только быстро сбросить ненужные килограммы, но и очистить организм от токсинов и шлаков. Соблюдать данную диету смогут даже те женщины, которым невыносимо переносить отказ от пищи, ведь арбуз даёт ощущение сытости. В то же время он выводит из организма жидкость, уменьшает жировую прослойку, улучшает работу почек, нормализует пищеварение. Как следствие – тело теряет вес.
Не стоит бояться недостатка витаминов, поскольку полосатая ягодка насытит организм калием, кальцием, магнием, железом, витаминами А, В1, В2, В6, C и другими необходимыми для здоровья веществами. Таким образом, арбузная диета – лёгкий, доступный и полезный способ похудения в августе и начале сентября.
Виды диеты на арбузе
Существует несколько разновидностей подобных диет.
• Первый вид – жёсткий. Его продолжительность от 5 до 14 дней. В пищу употребляется исключительно арбуз из расчёта 1 кг арбуза на 10 кг массы тела худеющей. Можно пить воду либо зелёный чай.
• Второй вид – облегчённый. Он рассчитан на 10 дней. В этом случаем помимо арбуза, который должен поедаться на завтрак и обед, можно есть другие фрукты и овощи (исключая картофель), а также злаковые и ржаной хлеб.
• Третий вид – свободный. Его смело можно принять за основу ежедневного рациона питания в арбузный сезон. Он является щадящим и малоэффективным. Сочная ягода употребляется только на завтрак, в остальное время можно есть практически любые нежирные продукты (сырые, отварные, запечённые либо приготовленные на пару).
Садясь на облегчённую или свободную арбузную диету, необходимо выпивать 1,5-2 л воды в сутки. Выходить из описываемой монодиеты нужно постепенно.
Существуют и комбинированные варианты арбузной диеты, при которых вкусную полосатую ягодку можно сочетать с гречкой, кефиром, огурцом, яблоком, белком, дыней.
Основные достоинства диеты
К ним относятся:
• краткосрочность арбузной диеты;
• эффективная очистка организма от кишечных токсинов, алкогольных радикалов;
• улучшение обмена веществ;
• стимуляция работы мочевыделительной системы;
• снижение риска образования раковых клеток;
• малые финансовые затраты.
Недостатки арбузного похудения
Из них стоит выделить:
• невозможность поступления в организм жиров и протеинов;
• вероятность вздутия кишечника;
• противопоказание данной диеты для женщин, страдающих сахарным диабетом, с болезнями почек, желудочно-кишечного тракта, печени, мочевыделительной системы.
Ознакомились с материалом? А теперь скорее запасайтесь сочными арбузами, пробуйте описанный способ и хвастайтесь восхитительной фигурой. Удачи в борьбе с лишними килограммами!
Добавить комментарий