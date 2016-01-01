Арбузная диета – худеем в конце лета

Женщин, которые довольны своими изгибами и формами, не так уж много. Как показывает статистика, огромное количество представительниц прекрасного пола мечтает избавиться, по крайней мере, от нескольких лишних килограмм. Многих из них останавливает нежелание есть безвкусный пищу, отказ от сладкого. Но летом можно легко и в то же время вкусно похудеть в среднем на 10 кг за неделю (безусловно, стоит учитывать первоначальную массу тела). Как? Всего лишь наслаждаясь поеданием сочного полосатого красавца арбуза.В чём секрет арбузной монодиеты?Употребляя арбуз для похудения можно не только быстро сбросить ненужные килограммы, но и очистить организм от токсинов и шлаков. Соблюдать данную диету смогут даже те женщины, которым невыносимо переносить отказ от пищи, ведь арбуз даёт ощущение сытости. В то же время он выводит из организма жидкость, уменьшает жировую прослойку, улучшает работу почек, нормализует пищеварение. Как следствие – тело теряет вес.Не стоит бояться недостатка витаминов, поскольку полосатая ягодка насытит организм калием, кальцием, магнием, железом, витаминами А, В1, В2, В6, C и другими необходимыми для здоровья веществами. Таким образом, арбузная диета – лёгкий, доступный и полезный способ похудения в августе и начале сентября.Виды диеты на арбузеСуществует несколько разновидностей подобных диет.• Первый вид – жёсткий. Его продолжительность от 5 до 14 дней. В пищу употребляется исключительно арбуз из расчёта 1 кг арбуза на 10 кг массы тела худеющей. Можно пить воду либо зелёный чай.• Второй вид – облегчённый. Он рассчитан на 10 дней. В этом случаем помимо арбуза, который должен поедаться на завтрак и обед, можно есть другие фрукты и овощи (исключая картофель), а также злаковые и ржаной хлеб.• Третий вид – свободный. Его смело можно принять за основу ежедневного рациона питания в арбузный сезон. Он является щадящим и малоэффективным. Сочная ягода употребляется только на завтрак, в остальное время можно есть практически любые нежирные продукты (сырые, отварные, запечённые либо приготовленные на пару).Садясь на облегчённую или свободную арбузную диету, необходимо выпивать 1,5-2 л воды в сутки. Выходить из описываемой монодиеты нужно постепенно.Существуют и комбинированные варианты арбузной диеты, при которых вкусную полосатую ягодку можно сочетать с гречкой, кефиром, огурцом, яблоком, белком, дыней.Основные достоинства диетыК ним относятся:• краткосрочность арбузной диеты;• эффективная очистка организма от кишечных токсинов, алкогольных радикалов;• улучшение обмена веществ;• стимуляция работы мочевыделительной системы;• снижение риска образования раковых клеток;• малые финансовые затраты.Недостатки арбузного похуденияИз них стоит выделить:• невозможность поступления в организм жиров и протеинов;• вероятность вздутия кишечника;• противопоказание данной диеты для женщин, страдающих сахарным диабетом, с болезнями почек, желудочно-кишечного тракта, печени, мочевыделительной системы.Ознакомились с материалом? А теперь скорее запасайтесь сочными арбузами, пробуйте описанный способ и хвастайтесь восхитительной фигурой. Удачи в борьбе с лишними килограммами!