Отвары для лечения отеков: 5 рецептов

Отеки – это припухлость тканей в результате патологического увеличения объема межтканевой жидкости. Отечная жидкость образуется, как правило, из плазмы крови и накапливается при усиленном переходе жидкости из сосудистого русла в межтканевое пространство (в отдельных случаях, в анатомические полости).Заметный общий отек у взрослого означает накопление в организме трех и более литров жидкости или более, чаще всего в результате задержки почками соли и воды. Распределение же отеков по тканям зависит от причины их происхождения.При отеках после консультации с врачом можно использовать натуральные средства.Рецепт 1Срезать с репы кожуру, залить ее кипятком (на стакан кожуры – 3 стакана воды). Плотно закрыть и настаивать в духовке 3 часа, но не доводить до кипения. Остудить, хорошо отжать, процедить. Пить по 1 стакану в сутки с утра до завтрака.Рецепт 2Вымыть и порезать 800 г петрушки, залить свежим молоком и поставить на слабый огонь. Молоко вытапливать до тех пор, пока не останется половина от первоначального объема, затем процедить. Принимать по 1–2 столовые ложки отвара каждый час. Все приготовленное таким образом средство необходимо выпить за сутки. Это довольно сильное мочегонное средство.Рецепт 3Взять 10 г семян конопли на 200 мл кипятка и настаивать не менее 6 часов. Принимать при отеках по 1–2 столовые ложки 3 раза в день до еды. Средство совершенно безвредно, принимать его нужно до тех пор, пока не появятся признаки отчетливого улучшения.Рецепт 4Залить 4 чайные ложки семян льна 1 л воды и прокипятить 15 минут. Настаивать, укутав, 1 час. Данное средство процеживать не следует. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана через каждые 2 часа. Терапевтический эффект проявляется только через 2 недели приема, но улучшение практически всегда очень стойкое. Особенно рекомендуется при отеках ног, в том числе при варикозной болезни вен.Рецепт 5Залить 2 чайные ложки листьев брусники 1 стаканом воды, кипятить в течение 30 минут и процедить. Выпить небольшими глотками в течение дня. Эффективно при отеках ног.