Упругая грудь. Упражнения для укрепления груди

Вскармливание малыша молоком приводит к необратимому результату — грудь обвисает, как бы это грубо не звучало. Это приводит к женской закомплексованности, грудь уже не притягивает своей сексуальностью мужчин. Как же сделать грудь снова упругой?Вам поможет небольшой комплекс упражнений, и без применения косметики добиться упругости груди. В течение нескольких месяцев, если конечно же регулярно выполнять приведенные ниже упражнения, вы добьетесь хорошей формы вашей груди.Вам потребуется коврик или можно использовать любое покрывало, гантели до 3 кг, эспандер, и бутылка из пластика с водой.Упражнения, способствующие укреплению грудиПеред выполнением самых легких упражнений, делаем простую разминку, разогревая мышцы, способствующих укреплению груди. Требуется сделать назад и вперед круговые физические движения, вращения плечами, примерно по 15 раз, применяем такие упражнения как «мельницу и развод руками».С гантелями в руках разведите в стороны руки. Такое упражнение поможет вам укрепить мышцы в груди и плечевого пояса, при этом качаются и руки. Ложимся на пол на спину и берем гантели, сгибаем к себе и медленно отводим в стороны от себя, при этом не забываем о правильном дыхании. Вдох разводим, на выдох руки поднимаем в обратное положение. Повторяем так 20 раз.Поочередное разведение рук с использованием гантель. С помощью гантелей выполняем разводку рук. Положение тела остается в таком же положении. На спине, лежа на полу. Руки по швам, вдоль бедер, и по очереди вытягиваем руки параллельно телу, меняя их по очереди желательно 20 раз.Отжимание. С помощью этих упражнений укрепляются не только грудь, но и живот, спина, ягодицы, бедра. Стоим на коленях, расставив широко руки. Отводим постепенно назад ноги. При сгибании ног разводим ноги одну за другой, опуская свой торс все ниже и ниже при каждом повторении. Минимум 20 раз. Но лучше всего отжиматься в положении лежа на животе. Можно попробовать делая эти упражнения стоя на коленях, так на много легче выполняется.Применяем эспандер. Для этого потребуется стоять, расставив ноги в стороны на ширине плеч, берем эспандер и держим над собой. Растягиваем экспандер и при этом вставая на носочки разводя в стороны руки. Повторяем 20 раз.Подъемы боковой планки. Укрепляем верхнюю часть грудной мышцы, спинной отдел. Держим гантель в левой руке, опираясь на руку правую, стоя на коленях. Сгибаем ногу правую и выпрямляя ногу левую, спину держим в прямом положении и приподнимаем бедра. Обязательно напрягаем пресс. Руки поднимаем в сторону вверх а потом отпускаем по 20 раз.Кошачья поза. Оздоровительно действует на позвоночник. Упражнение проделываем на коленях. Упираемся левой и правой рукой в пол на ладони. Прогибаемся в позвоночнике и в тоже время следует опустить таз с бедрами к полу. Прямыми держим ноги. Примерно держимся целую минуту в позе и возвращаемся в исходное положение.Выжимаем ладонями. Укрепляем грудь и руки.Стоя соединяем ладони перед грудью и медленно направляем вверх, ладони прижимаем к друг другу. Желательно прижимать в этот момент экспандер, обычный мячик в полнее подойдет.Вытягивание конечностей. Лежа на спине, вытягиваем руки за голову, лежим расслабленно. Держим такую позу примерно 30 сек. Ноги согнуть а коленях, от пола не отрываем спину и голову, прижимаем руки к груди, движение выполняем 20 секунд, желательно 10 повторений.В расслабленном состоянии передохнуть минуть 10, незабываем о правильном дыхании. В уме представляем, что увеличивается ваша грудь и становится упругой.Все упражнения несомненно помогут, если регулярно проводить эти упражнения. Остается пожелать вам удачи в достигнутом результате.