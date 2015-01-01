Чем полезна рисовая диета

Сидеть на данной диете нужно минимум 3 дня, а максимум - 2 недели. За три дня уходит 1 кг, за неделю - 3 кг. Обратите внимание на то, что рис потребуется неочищенный.1 день:Завтрак: яблоко, рис (60г сухих зёрен) с лимонной цедрой и несколько капель лимонного сока, зелёный чай или настой трав.Обед: овощной бульон, салат из овощей (150г), рис с зеленью, с фруктовым уксусом (1 ч.л.) и 1 ч.л. оливкового масла.Ужин: овощной бульон, рис с морковью и кабачком, приготовленный на пару.2 день:Завтрак: апельсин, рис с апельсиновой цедрой и 1 ч.л. сметаны.Обед: овощной бульон с варёными овощами и порцией риса.Ужин: как обед.3 день:Завтрак: груша, рис, посыпанный корицей.Обед: овощной бульон, салат из огурцов с уксусом и оливковым маслом, рис со 150 г грибов, жареных на оливковом масле.Ужин: овощной бульон, рис с капустой брокколи, приготовленной на пару.4 день:Завтрак: фруктовый салат с 1-2 ст. л. рисовых хлопьев, рис с молоком или сливками.Обед: овощной бульон, редис с листьями зеленого салата, рис с морковью, приготовленной на пару.Ужин: овощной бульон, рис с петрушкой и щепоткой семечек подсолнуха.5 день:Завтрак: рис с виноградом или изюмом и 1 ч.л. тёртого миндаля.Обед: овощной бульон, рис с большим количеством зелени и приготовленный на пару с овощами, с 1 ст. л. оливкового масла.Ужин: овощной бульон, рис, заправленный 1 ст. л. измельчённых грецких орехов, 2 ст. л. зеленого лука и 2 ст. л. тёртого корня сельдерея или петрушки. Шпинат, приготовленный на пару.6 день:Завтрак: рис + 2 финика, 4 грецких ореха, 1-2 ягоды инжира и 1 груша.Обед: овощной бульон, рис с сырыми овощами (огурец, сладкий перец), мятой и 1 ст.л. оливкового масла.Ужин: овощной бульон, рис с 1-2 порезанными яблоками, 1 ст.л. сливок или сметаны и 1/2 ч.л. мёда.7 день:Завтрак: рис с яблоком и грушей (порезанными), несколько капель лимона и 1 ч.л. мёда, 1/2 порции йогурта.Обед: овощной бульон, порция зелёного салата, рис с 1 помидором и зелёной фасолью, сваренной на пару.Ужин: овощной бульон, рис с кабачком на пару, 1 ч.л. нерафинированного оливкового масла, 5 оливок, базилик.Между приёмами пищи можно пить минералку, зелёный чай или настой трав, а также свежевыжатые соки. И последнее: в 100 г варёного риса содержится всего 109 ккал, так что, ешьте на здоровье и худейте. Да, при выходе из диеты меньше ешьте мясного и молочного, на обед и ужин готовьте неочищенные злаки (рис, макароны серые, серый хлеб и хлеб с отрубями).