Легко теряем жир: что для этого нужно

Вы уже легко и непринуждённо шествуете по пути к потере веса. Но Вы ещё не совсем точно представляете себе: каким именно образом теряется жир в процессе физических тренировок. Одно ясно точно: когда человек худеет, он теряет вес. Практически любые физические нагрузки увеличивают мышечную массу и сжигают жир. Но, обратите внимание на то, что вес всё равно может увеличиться даже при потере жира.Существуют специальные приборы, с помощью которых можно легко измерить процент жира в Вашем организме - это так называемые "жироанализаторы"."Где же взять такой прибор?" - скажете Вы. Можно, конечно же, приобрести его в специализированных магазинах или фитнес-центрах. Мы же Вам подскажем более простой способ оценки физиологических изменений в собственном организме. Вы сможете оценить своё состояние, основываясь только на те действия, которые Вы совершите, не прибегая к помощи новомодных приборов.Физические нагрузки однозначно способствуют и увеличению мышечной массы, и уменьшению жировой прослойки. Но, нельзя недооценивать ряд нюансов: необходимо рассмотреть и вид физических нагрузок, и продолжительность воздействия этих нагрузок.Если речь идёт об аэробных тренировках (направленных в основном на снижение массы тела и укрепление сердечно-сосудистой системы), то мышечная масса может увеличиваться только непродолжительный период времени (около 2 месяцев). Это происходит ввиду того, что тело приобретает способность накапливать питательные вещества (гликоген), а вместе с ними и воду в мышечной ткани. К этому можно прибавить и то, что вес также увеличится и по причине накопления гликогена в печени. Разница запаса гликогена в мышцах тренирующегося человека и не тренирующегося составляет примерно 100г. 1г углеводов в организме требует дополнительного присутствия воды в теле - около 300г. Таким образом, мы видим, что увеличение мышечной массы за счёт гликогена мышц у женщины может составить примерно 400г.Если же физические нагрузки, напротив, носят силовой характер, то мышечная масса увеличивается приблизительно на 25% в том случае, если Ваши нагрузки увеличились на 100%. Так, к примеру, мышцы ног вырастут на 25%, в том случае, если Вы увеличите вес в приседаниях с 30 до 60 кг. Если Вы только начали тренироваться, то такая прибавка в силе (нагрузке) возможна примерно через 12 месяцев постоянных тренировок. Масса мышечной ткани среднестатистической женщины ростом 165 см составляет примерно 17 кг. Через год напряженных силовых тренировок масса её мышц увеличится на 5 кг.Что же Вам делать с этими данными? Если Вы тренируетесь уже год, соответственно, физическим нагрузкам уделили примерно 150 часов. Увеличили вес на тренажёрах (силовых снарядах) в два раза. Прибавление в весе составит приблизительно 5,5 кг мышц за счёт мышц.Если же при аналогичных условиях вес Вашего тела абсолютно не изменился, значит Вы сбросили 5,5 кг жира. Если вес в этом случае увеличился, отнимите от прибавленного веса 5,5 кг и получите вес набранного жира. Если вес тела снизился, то прибавьте к потерянным килограммам еще 5,5 кг и получите массу потерянного жира.