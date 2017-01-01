Как избавиться от веснушек

Если на лице слишком много веснушек, то это может отрицательно сказаться на внешности человека. Однако если такая проблема у человека имеется, то это совсем не является поводом для огорчения, так как от веснушек можно избавиться и вполне доступными средствами. То есть в дорогие салоны красоты ходить не придется.Что поможет избавиться от веснушек:Огуречная маска для лица может отлично отбелить кожу, поэтому ее часто применяют в борьбе с веснушками. Готовится она совсем просто, нужно всего лишь порезать огурец тонкими кольцами и положить их на лицо, далее такую маску следует держать около двадцати минут. Конечно, после одного применения никакого эффекта нельзя будет увидеть, но уже спустя пару месяцев веснушки станут гораздо светлее и уже не будут так сильно бросаться в глаза. Если же и дальше применять различные отбеливающие маски, то веснушки исчезнут совсем.Лимон, как известно тоже хорошо отбеливает кожу, однако с данным средством надо быть крайне осторожными. Лучше всего добавлять сок лимона в различные маски, иначе он может испортить кожу, если использовать его в чистом виде. Однако если кожа жирная, то иногда можно пользоваться чистым лимонным соком, но надо стараться мазать только те участки, где имеются веснушки.Петрушка тоже поможет избавиться от веснушек, для этого нужно добыть из нее сок и регулярно протирать им свое лицо. Также петрушку можно измельчить с помощью мясорубки и полученную кашу надо будет наносить на свое лицо примерно на полчаса. Для лучшего эффекта следует добавить в данную маску не большое количество лимонного сока.Для отбеливания кожи можно использовать много различных ягод, такие как: арбуз, клубника, виноград. Для того чтобы приготовить из данных ингредиентов маску их следует просто пропустить через мясорубку и полученную кашу следует держать у себя на лице около получаса. Для лучшего эффекта отбеливания можно также добавить в маску из ягод лимонного сока.Существует специальный рецепт отвара для борьбы с веснушками из одуванчиков. Для того чтобы его приготовить необходимо залить литром кипятка примерно две столовых ложки сухих одуванчиков, после чего необходимо дать настою настояться около одного часа. Когда данное средство остынет, его нужно будет хорошенько процедить, после чего им можно будет регулярно протирать свою кожу, утром и вечером.Средств для борьбы с веснушками много, и они являются достаточно эффективными, при регулярном использовании данных рецептов можно навсегда справиться с такой проблемой как веснушки на лице.