Фотосъемка для соцсетей способствует закреплению воспоминаний

Новое исследование показало, что люди, которые фотографировали в музее, запомнили увиденное на 7% лучше, чем те, кто не делал фото в музее. Участники лучше запомнили поход в музей, даже если потом не рассматривали сделанные фото. В исследовании приняли участие 294 человекаДобровольцев разделили на две группы. Половине разрешили сделать в музее до 10 фотографий, а остальные не могли делать фото. Обе группы ходили по музею с аудиогидом. После визита ученые провели викторину. Оказалось, участники, которые фотографировали, запомнили то, что видели, на 7% лучше. Однако они плохо помнили то, что слышали.А писатели Джозеф Гренни и Дэвид Максфилд уверены: обмен фотографиями в социальных сетях мешает наслаждаться жизнью. Чтобы выяснить, как социальные сети влияют на жизнь людей, исследователи опросили больше 1600 добровольцев. Дэвид Максфилд решил изучить данную тему после того, как понял, что в отпуске уделял больше внимания фотографированию, а не самим моментам и впечатлениям. Исследователи назвали данный феномен "трофейной охотой".Охотники за трофеями не стремятся получить впечатления и не пытаются сделать фото на память. Им нужны трофеи, которые они смогут показать другим людям. Примерно 58% участников исследования пожаловались на то, что в погоне за удачным кадром для соцсетей они забыли порадоваться переживаемым моментам. 91% опрошенных видел, как туристы упускали памятные моменты, потому что были слишком заняты, пытаясь сделать или обменяться фотографиями мест, которые посещали.Другие участники рассказали о неэтичном или рискованном поведении тех, кто пытался сделать хорошее фото. Один из респондентов отчитывал своего сына, и тот устроил истерику. Это показалось участнику исследования смешным, и он решил отчитать сына еще раз, чтобы заснять все на видео и выложить в Instagram. Исследователи советуют людям концентрироваться на своих ощущениях и впечатлениях, а не гнаться за трофеями.