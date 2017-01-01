Ученые признали питьевую воду небезопасной для здоровья

Вода из-под крана, хоть и проходит многоступенчатую очистку, все равно представляет опасность. Об этом предупреждают британские специалисты. По их словам, практически повсеместно в питьевой воде живут паразиты Giardia и Cryptosporidium. Данные паразиты вызывают лямблиоз и криптоспоридиоз.Кстати, американские ученые выявили в водопроводной воде канцерогены. Компания Environmental Working Group провела химический анализ воды в 35 городах США, в 31 из которых обнаружила следы шестивалентного хрома. Это химическое вещество вызывает повреждения печени и почек, а также связано с развитием лейкемии. Самые высокие уровни содержания шестивалентного хрома в водопроводной воде были зафиксированы в Нормане, Гонолулу, Риверсайде и Мэдисоне.Не лучше и бутилированная вода. Исследование показало, что некоторые марки питьевой воды, продаваемые по всему миру, превышают по содержанию бактерий норму в 100 раз. Так, группа ученых из C-crest Laboratories в Канаде обнаружила, что 70% популярных марок питьевой воды содержат повышенный уровень бактерий.