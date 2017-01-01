Названа массовая привычка, из-за которой толстеют

Повсеместно распространенная манера пользоваться электронными устройствами во время еды способствует стремительному росту проблемы ожирения, — об этом заявили диетологи из США. Такую привычку они назвали «пагубным занятием» и настойчиво порекомендовали отказаться от всех гаджетов при приемах пищи.Диетологи проводили эксперимент с участием 39 женщин, которые были поделены на группы. Часть испытуемых совершенно не имели доступа к гаджетам, часть решала сама, пользоваться или нет. Еще часть женщин не только могла свободно пользоваться устройствами, но и получала при этом разные лакомства.Данное исследование выявило то, что во время еды ответственная за память человека зона мозга отвлекается на постоянную информацию. У человека с гаджетом – на поступающий с электронного носителя контент. В результате мозг не фиксирует того, что им было съедено нужное количество пищи.«Из-за этого спустя какое-то время снова хочется есть, и человек идет на кухню, для того, чтобы перекусить. При этом он снова берет с собой мобильный телефон или просто включает телевизор – настоящий замкнутый круг, заставляющий его съедать больше, чем нужно, и полнеть», — отметили авторы проекта.Специалисты с тревогой констатируют, что в наши дни прием пищи без отрыва от экранов устройств стал нормой поведения — люди проверяют почту, смотрят видеоролики, читают новостные ленты во время завтраков, обедов и ужинов.Такая привычка со временем ведет к полной потере контроля над собственным весом, утверждают врачи.