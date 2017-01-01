Диета для мужского достоинства

Не стареющим ни душой, ни всем остальным, ветеранам мы объясним, какая еда влияет на их главное мужское достоинство.В идеале, конечно же, всем нам не помешало бы отправиться жить на альпийские луга, вдыхать там целебный горный воздух, есть только натуральные продукты и медитировать о вечном... Но с большинством из нас все происходит с точностью до наоборот. А на осечки в сексе реагируем философски, типа: «Ну что же делать?! Поди уже не мальчик».Так вот, те «немальчики», которые твердо убеждены, что качество секса ухудшается из-за возраста, в принципе могут дальше и не читать. Остальным, не стареющим ни душой, ни всем остальным, ветеранам мы объясним, какая еда влияет на их главное мужское достоинство.А ночью надо спать!Распространенное убеждение, что ночь - время для любви, в корне неверно! По крайне мере когда вам уже за 35. Дело в том, что во сне, именно с 0.00 до 3 часов ночи, в организме вырабатывается так называемый гормон роста (даже у взрослых), который отвечает за восстановительные функции в том числе, и не дает нам преждевременно стареть и изнашиваться. И если вы в этот промежуток времени его не получаете, считайте, что не получаете его никогда. Так что, если хотите подольше оставаться в седле «лихого ковбоя», откладывайте свои сексуальные марафоны на утро или на выходной день.Как за 3 дня влиться в ряды половых гигантовЕсли ваш секс давно уже на троечку, то за пару часов вы ситуацию не исправите. Но всего за несколько дней из середнячков перейти в категорию лидеров вполне по силам.Ешь на завтрак «живую» пищу: любые проросшие зерна (маш-ростки) или кашу из натуральной крупы - гречки, геркулеса, пшеницы или риса.В течение дня ешь больше листового салата, телятины или индейки - эти продукты богаты особыми ферментами, быстро восстанавливающими половую функцию.Натуральный творог, рыба, свежий лук, чеснок, морепродукты (креветки, мидии, кальмары, устрицы - на выбор) должны появляться на твоем столе как минимум через день.Каждый день ты должен съедать 4 - 5 ягод чернослива или горсть орехов.Во второй половине дня, но не перед сном пей имбирный чай (см. рецепт приготовления).РЕЦЕПТИмбирный чайНадо: 0,5 л воды, 1,5 ст. ложки тертого свежего корня имбиря, 2,5 ст. ложки меда (или коричневого сахара), 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного или апельсинового сока, веточка свежей мяты.Готовим: 1. Воду доводим до кипения и кладем в нее натертый имбирь. Сразу же снимаем с огня. Накрываем крышкой, добавляем свежую мяту и даем настояться 5 - 10 минут. 2. Теперь в этом настое растворяем мед или сахар, после чего процеживаем. 3. В горячий чай вливаем сок и сразу же подаем к столу.От какой еды повышается половая активностьМикроэлемент/витамины В каких продуктах содержатсяВитамин Е Нерафинированное подсолнечное и оливковое масло, миндальные орехи, любые пророщенные зерна, авокадо, семечкиЦинк Цельнозерновой хлеб, нешлифованный рис, все виды моллюсков и морепродукты, нежирная говядина, индейка, листовые зеленые овощиСелен Постное мясо, рыба, творог, орехи, геркулесЛинолевая и линоленовая кислоты Горох, нешлифованные зерновые, нерафинированное растительное маслоМарганец Шпинат, геркулес, пшеница, гречихаФитонциды Лук, чеснокВитамин С в больших количествах Зелень, цитрусовые, земляника, черная смородина, кивиP.S: все виды пряностей, в том числе и острый жгучий перец, особо ценных для половой функции веществ не содержат, но из-за своего вкуса и аромата обладают сильным возбуждающим действием.Развенчиваем мифы про афродизиакиТакого продукта, который бы после употребления заработал в вашем организме, как виагра, нет. Чтобы от афродизиаков наступил видимый результат, их нужно употреблять на регулярной основе и в совокупности друг с другом.Итак, что же нам предлагают народные рецепты для любви и как они действительно влияют на половую функцию?Миф 1. Если залпом выпить банку сгущенки, то эрекция наступит незамедлительно.Что происходит на самом деле: резко повышается сахар в крови, что действительно на какой-то момент может вас взбодрить. Но сахарная кривая как резко поднялась, так же резко и упадет. Причем очень быстро и с самыми непредсказуемыми последствиями: повысится сердцебиение, потливость, головокружение, вплоть до обморока. А какая в полуобморочном состоянии эрекция? Тут уж не до секса, ватку бы с нашатырем понюхать.Миф 2. Умопомрачительными любовными мифами овеян экзотический плод АРТИШОК. Его нужно есть много и часто.Что происходит на самом деле: ничего такого, что специально повышает сексуальную активность, артишок в себе не содержит. Однако он обладает возбуждающим действием на эмоциональном уровне, так как его сердцевина по форме напоминает женские половые органы.ВАЖНО!Разделяй работу и отдых: не пренебрегай выходными, не бери работу на дом, не грузись рабочими проблемами вне офиса. Большинство трудоголиков - импотенты