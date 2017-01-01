Диета для мужского достоинства
http://www.neboley.com.ua - Добавил kerch в категорию Разное
В идеале, конечно же, всем нам не помешало бы отправиться жить на альпийские луга, вдыхать там целебный горный воздух, есть только натуральные продукты и медитировать о вечном... Но с большинством из нас все происходит с точностью до наоборот. А на осечки в сексе реагируем философски, типа: «Ну что же делать?! Поди уже не мальчик».
Так вот, те «немальчики», которые твердо убеждены, что качество секса ухудшается из-за возраста, в принципе могут дальше и не читать. Остальным, не стареющим ни душой, ни всем остальным, ветеранам мы объясним, какая еда влияет на их главное мужское достоинство.
А ночью надо спать!
Распространенное убеждение, что ночь - время для любви, в корне неверно! По крайне мере когда вам уже за 35. Дело в том, что во сне, именно с 0.00 до 3 часов ночи, в организме вырабатывается так называемый гормон роста (даже у взрослых), который отвечает за восстановительные функции в том числе, и не дает нам преждевременно стареть и изнашиваться. И если вы в этот промежуток времени его не получаете, считайте, что не получаете его никогда. Так что, если хотите подольше оставаться в седле «лихого ковбоя», откладывайте свои сексуальные марафоны на утро или на выходной день.
Как за 3 дня влиться в ряды половых гигантов
Если ваш секс давно уже на троечку, то за пару часов вы ситуацию не исправите. Но всего за несколько дней из середнячков перейти в категорию лидеров вполне по силам.
Ешь на завтрак «живую» пищу: любые проросшие зерна (маш-ростки) или кашу из натуральной крупы - гречки, геркулеса, пшеницы или риса.
В течение дня ешь больше листового салата, телятины или индейки - эти продукты богаты особыми ферментами, быстро восстанавливающими половую функцию.
Натуральный творог, рыба, свежий лук, чеснок, морепродукты (креветки, мидии, кальмары, устрицы - на выбор) должны появляться на твоем столе как минимум через день.
Каждый день ты должен съедать 4 - 5 ягод чернослива или горсть орехов.
Во второй половине дня, но не перед сном пей имбирный чай (см. рецепт приготовления).
РЕЦЕПТ
Имбирный чай
Надо: 0,5 л воды, 1,5 ст. ложки тертого свежего корня имбиря, 2,5 ст. ложки меда (или коричневого сахара), 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного или апельсинового сока, веточка свежей мяты.
Готовим: 1. Воду доводим до кипения и кладем в нее натертый имбирь. Сразу же снимаем с огня. Накрываем крышкой, добавляем свежую мяту и даем настояться 5 - 10 минут. 2. Теперь в этом настое растворяем мед или сахар, после чего процеживаем. 3. В горячий чай вливаем сок и сразу же подаем к столу.
От какой еды повышается половая активность
Микроэлемент/витамины В каких продуктах содержатся
Витамин Е Нерафинированное подсолнечное и оливковое масло, миндальные орехи, любые пророщенные зерна, авокадо, семечки
Цинк Цельнозерновой хлеб, нешлифованный рис, все виды моллюсков и морепродукты, нежирная говядина, индейка, листовые зеленые овощи
Селен Постное мясо, рыба, творог, орехи, геркулес
Линолевая и линоленовая кислоты Горох, нешлифованные зерновые, нерафинированное растительное масло
Марганец Шпинат, геркулес, пшеница, гречиха
Фитонциды Лук, чеснок
Витамин С в больших количествах Зелень, цитрусовые, земляника, черная смородина, киви
P.S: все виды пряностей, в том числе и острый жгучий перец, особо ценных для половой функции веществ не содержат, но из-за своего вкуса и аромата обладают сильным возбуждающим действием.
Развенчиваем мифы про афродизиаки
Такого продукта, который бы после употребления заработал в вашем организме, как виагра, нет. Чтобы от афродизиаков наступил видимый результат, их нужно употреблять на регулярной основе и в совокупности друг с другом.
Итак, что же нам предлагают народные рецепты для любви и как они действительно влияют на половую функцию?
Миф 1. Если залпом выпить банку сгущенки, то эрекция наступит незамедлительно.
Что происходит на самом деле: резко повышается сахар в крови, что действительно на какой-то момент может вас взбодрить. Но сахарная кривая как резко поднялась, так же резко и упадет. Причем очень быстро и с самыми непредсказуемыми последствиями: повысится сердцебиение, потливость, головокружение, вплоть до обморока. А какая в полуобморочном состоянии эрекция? Тут уж не до секса, ватку бы с нашатырем понюхать.
Миф 2. Умопомрачительными любовными мифами овеян экзотический плод АРТИШОК. Его нужно есть много и часто.
Что происходит на самом деле: ничего такого, что специально повышает сексуальную активность, артишок в себе не содержит. Однако он обладает возбуждающим действием на эмоциональном уровне, так как его сердцевина по форме напоминает женские половые органы.
ВАЖНО!
Разделяй работу и отдых: не пренебрегай выходными, не бери работу на дом, не грузись рабочими проблемами вне офиса. Большинство трудоголиков - импотенты
Добавить комментарий