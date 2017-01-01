Целуйтесь ради укрепления либидо или потенции

Даже не производя поцелуя, а только изготовившись к нему, можно определить, хорош ли будет любовник и насколько отзывчива любовница.Методику предложили немецкие и ирландские ученые. Они озадачили себя вопросом: в какую сторону наклоняют головы целующиеся люди? А нас озадачили ответом.Оказалось, что около 80 процентов мужчин и женщин, намереваясь приложиться губами к партнеру, наклоняют голову вправо. Что, по мнению исследователей, является правильным направлением. Ибо свидетельствует о том, что такие люди более эмоциональны, чем оставшиеся 20 процентов, которые целуются, склоняя голову влево- Поцелуй может быть нацелен и в губы, - объясняет доктор Джулиан Гринвуд из университета Белфаста, - но, наклоняясь вправо, человек так или иначе открывает свою левую щеку, которая контролируется правым полушарием мозга. А оно отвечает за эмоциональность.Стало быть, этот человек от природы наделен сильными чувствами и горячим сердцем. От него вполне можно ожидать и страстного поцелуя, и дальнейших сексуальных подвигов.Получается, что "левые" поцелуи - неправильные. Они к тому же и не получаются с первого раза: вы, например, наклонились куда надо, она - в другую сторону. И... столкнулись носами.Невелик конфуз, конечно. Но сигнал об эмоциональном несовпадении. Или знак того, что партнерша целоваться-то и не хочет. Ведет себя неискренне, а просто уступает вашим домогательствам в силу неких соображений несексуального характера. Возможно, меркантильных.В чем глубинные - физиологические - причины правой или левой поцелуйной позы, ученые не знают. Но уверяют, что они - позы - никак не связаны с тем, что кто-то правша, а кто-то левша. "Правых уклонистов" среди тех и других поровну - по 80 процентов. Почему - загадка. Известно лишь, что привычка формируется еще примерно на шестом месяце беременности: младенец наклоняет голову в какую-то одну сторону.Асимметрия сохраняется еще шесть месяцев после появления на свет, потом исчезает. Но возникает вновь с первыми "половозрелыми" поцелуями. И если верить ученым, то она - зрелость - с поцелуев и начинается. А без них катастрофически запаздывает. Что может пагубно отразиться на всей оставшейся половой жизни.Исследование, проведенное профессором Тони Плантом из Питтсбургского университета (США), показало: команду на половое созревание дает мозг. Но лишь после того, как в его отдел - гипоталамус - попадет особый белок. А белок появляется, когда начинает работать некий ген - "kiss-1" ("поцелуй-1"). Он получил такое название, потому что включается в полную силу исключительно от поцелуев. Вывод: подростки просто обязаны целоваться, чтобы не засидеться в недоразвитых.И еще: у Планта есть основание полагать, что ген "kiss-1" не замирает в уже созревшем организме, а продолжает действовать. И стимулирует выработку половых гормонов, отвечающих за интимные радости. Но опять же: поцелуй - это та "кнопочка", образно говоря, которая включает ген. Так что целуйтесь ради укрепления собственных либидо или потенции. Статистика свидетельствует: семейные пары, целующиеся более 10 раз в день, в среднем продлевают период активной половой жизни примерно на 5 лет