Спрей остановит преждевременную эякуляцию

Создан новый и эффективный спрей для предупреждения преждевременной эякуляции.Результаты третьей фазы испытания препарата были представлены на 104-ой Ежегодном научном собрании Американской урологической ассоциации (AUA).На данный момент для устранения преждевременной эякуляции применяются крема с десенсибилизирующими свойствами, которые снижают чувствительность кожи полового члена. Они эффективны, но требуют использования презерватива, должны быть смыты перед половым актом, а также снижают чувство удовольствия.Новый аэрозоль содержит лидокаина и прилокаина – очень эффективен и удобен. Он избирательно десенсибилизирует кожу полового члена, затрагивая только внутренний покров крайней плоти и поверхность головки, не влияя на ощущение эякуляции. Спрей можно использовать за пять минут до полового акта.В испытании спрея участвовало 300 мужчин с преждевременной эякуляцией. Участники были разделены на две группы, нанося PSD502 или плацебо за пять минут до полового акта. Средняя продолжительность эрекции до эякуляции составляла у участников примерно 0,6 минуты. Под воздействием PSD502 время полового акта было увеличено до четырех минут по сравнению с минутой из группы плацебо. Спрей хорошо переносился мужчинами и их партнершами. Только 2,6% участников сообщили о неприятных ощущениях после применения препарата.«Преждевременная эякуляция – одно из самых распространенных сексуальных расстройств. Она встречается у 20-30 % мужчин всех возрастов, и необходимо создать новое решение для этой неприятный проблемы», - комментирует Ира Д. Шарлип, представитель AUA