Женские комплексы: откуда берутся и как избавиться

Своего врага, а именно такую «заразу», как комплексы, представительница прекрасного пола должна знать «в лицо». Начнем с того, что у любой беды есть истоки. В данном случае это может быть «отрицательный привет из детства». Над юной особой, внешность и характер которой еще не сформировался, издеваются и подшучивают сверстники, возможно, они делают это не со зла, а в шутку, наверняка она их прощает, а вот в подсознании откладывается негативный след. Но не стоит ни в коем случае терять надежду и забывать о том, что «гадкий утенок» рано или поздно «превратится в прекрасного лебедя».Время идет и люди меняются как внешне, так и внутренне. Не стоит «поднимать белый флаг» и безоговорочно сдаваться в плен злополучным психологическим проблемам.Вашему вниманию в данной статье представлен главный враг женской уверенности и методы эффективной борьбы с ним.«Неидеальная фигура»Девушка со стороны не способна оценить свою внешность адекватно, и находит порой несуществующие проблемы. К тому же телевизор и модные журналы вещают худеньких красоток, которые, как кажется даме, высший идеал для мужского восхищения.Она начинает прибегать к таким методам, как безмерные занятия спортом с повышенной нагрузкой и сложные диеты, что сказывается на состоянии здоровья. На самом деле необходимо обратиться за помощью к специалистам, а именно врачам: диетологу, эндокринологу, а также в фитнес-клубе подобрать объективную программу занятий, которые должны проходить под чутким присмотром тренера. Но одними профессиональными наставлениями сыт не будешь, важными есть и четкая цель, и желание стать стройнее. А если проблема действительно «надумана» вперед к психологу. На самом деле, если есть любимый человек, или муж, который по достоинству оценил ваш внешний вид, в том числе и формы (неважно, пышные ли они или модельные), значит ваша фигура идеальна!«Недовольство своим лицом»Взглянула женщина в зеркало и из ее уст понеслись тирады недовольства: кривой нос, опущенные скулы, не грудь, а «уши спаниеля» и еще куча проблем. Но в каждой леди есть изюминка, что-то неповторимое и уловимое только ее избранником. И девушка пытается изменить то, что заложено природой, причем на самом деле она прекрасна. Ложится под нож хирурга, порой делая это без необходимости. Можно понять такой шаг со стороны тех, кто имеет врожденные проблемы внешнего вида, или пострадал от травматических последствий, операция действительно решение данной проблемы. Но любой недостаток лица, искусно прячется и превращается в плюс при искусно сделанном макияже или руками опытного косметолога, безоперационным путем.«Я такая низкая», или я как «Жираф»«Малышки» нравятся многим мужчинам, так как они легкие, нежные, их хочется еще больше любить и оберегать. А высокие леди с длинными ногами притягивают взгляды мужчин, и к тому же удобно просто целовать своего любимого, когда с ним на «одном уровне». Поэтому если рост не дан от природы, увеличь его можно с помощью каблуков, а если вы считаете себя слишком высокой, — в помощь обувь на плоской подошве.«Я – неудачница»Девушка низко оценивает себя и свои успехи в работе и личной жизни, постоянно сравнивая себя с подругами, коллегами, друзьями. Этот комплекс буквально давит ее, мешая раскрыться способностям и талантам. Бороться с этой проблемой очень просто: не бойтесь кардинальных перемен привычного образа жизни, занимайтесь тем, что вам по душе, живите своей неповторимой жизнью. Если самостоятельно это понять не получается, поможет грамотный врачеватель человеческих душ.«Ревность»Мужчины любят девушку не только за ее внешность, но и за характер. И если она в буквальном смысле «пилит мозг», считая что ее мужчина стреляет глазками на всех представительниц женского пола, то не каждый способен выдержать такие нападки, и такая ревнивица может остаться одна, наедине со своей проблемой. Нужно повышать свою самооценку, быть уверенной в своем избраннике, и тогда он ответит вам привязанностью, искренностью и любовью.«Проблема отличницы»За этот недуг смело «благодарите» своих родителей, ведь они с детства приучили вас к тому, что вы должны делать все на высшем уровне, хотя и не всегда получалось именно так. Вы боялись оступиться, наделать ошибок, и это уже вышло в жизни на уровень паники. Запомните, всему нужно учиться, и не стоит ставить для себя недостижимых целей. Можно быть мастером одного дела и получать от этого наилучший результат и удовольствие. Просто перестаньте лишний раз хвалиться и браться за дело, если не знаете его в совершенстве.Разведку в борьбе с комплексами надо вести боем, и своим союзником в этом нелегком занятии вы можете с уверенностью считать верных друзей и близких людей, опытных врачей, психологов, а в первую очередь себя саму. Ведь пока вы не захотите победить в этой войне, так и будете «скрежетать зубами» в плену у комплексов и проблем.