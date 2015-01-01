Как легко просыпаться по утрам
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Постепенно просыпаться
Быстро вскакивать, как только прозвонил будильник, не стоит, но и валяться на кровати до последнего не нужно. Лучше несколько раз потянуться, улыбнуться, подумать обо всём хорошем, которое будет в течение дня и идти в ванную умываться. Мысленно нужно говорить себе, что сегодня предстоит удачный день. Если думать о плохих моментах, которые, возможно, предстоят, то так и будет. Поэтому нужно сразу настраивать себя на положительное. Также будет хорошо, если ещё в постели вы сделаете упражнения, хотя бы пару минут. Можно сжимать и разжимать руки в кулаки, можно поднимать и опускать ноги, например.
Мелодия
Можно поставить мелодию на звонок телефона, но тут есть 2 варианта в зависимости от самого человека. Можно поставить на звонок любимую мелодия и просыпаться мод звуки любимой мелодии, но тут есть один минус. Есть риск того, что после таких вот пробуждений (из-за того, что утро не доброе), любимая мелодия может вскоре стать самой ненавистной и вызывать отвращение и боязнь при её прослушивании.
Завтрак в постели
Конечно, круто, если с вами живёт любимый человек, который каждое утро приносит завтрак в постель, но если такого нет, то завтрак в постель можно легко приготовить самой с вечера. Например, если утро вы начинаете с кофе, то заварите его вечером в термосе и поставьте возле кровати или же можно поставить миску с фруктами. Этот вариант будет намного полезнее. Если купить постельное белье сатин Киев, то завтрак в постели станет двойным удовольствием.
Будильник
Если вы всегда ставили будильник на телефоне и клали его рядом с собой, то как можно скорее убирайте его в другой конец дома. Как известно, от телефона исходят излучения, способствующие появлению рака. Лучше всего купить себе обычный будильник, и когда его уже завели, убрать на другой конец комнаты, так вам хочется-не хочется, но подняться придётся. А ещё лучше приобрести будильник на колёсах, за ним точно придётся немало побегать, чтобы поймать и выключить. Вот вам и утренняя зарядка.
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