Как легко просыпаться по утрам

Как говорят многие мудрецы, как начнётся утро, так день и пройдёт, поэтому очень важно, чтобы утро прошло на «ура». Но многие люди (больше 60 процентов) терпеть не могут вставать по утрам, они остаются в кровати, несмотря на будильник, и опаздывают. После у них появляется целая куча проблем не только каждый день, но и всю жизнь. Поэтому очень важно создать себе идеальное утро, чтобы жизнь точно пошла, как по маслу. Но как сделать утро добрым? Как научиться легко просыпаться по утрам?Постепенно просыпатьсяБыстро вскакивать, как только прозвонил будильник, не стоит, но и валяться на кровати до последнего не нужно. Лучше несколько раз потянуться, улыбнуться, подумать обо всём хорошем, которое будет в течение дня и идти в ванную умываться. Мысленно нужно говорить себе, что сегодня предстоит удачный день. Если думать о плохих моментах, которые, возможно, предстоят, то так и будет. Поэтому нужно сразу настраивать себя на положительное. Также будет хорошо, если ещё в постели вы сделаете упражнения, хотя бы пару минут. Можно сжимать и разжимать руки в кулаки, можно поднимать и опускать ноги, например.МелодияМожно поставить мелодию на звонок телефона, но тут есть 2 варианта в зависимости от самого человека. Можно поставить на звонок любимую мелодия и просыпаться мод звуки любимой мелодии, но тут есть один минус. Есть риск того, что после таких вот пробуждений (из-за того, что утро не доброе), любимая мелодия может вскоре стать самой ненавистной и вызывать отвращение и боязнь при её прослушивании.Завтрак в постелиКонечно, круто, если с вами живёт любимый человек, который каждое утро приносит завтрак в постель, но если такого нет, то завтрак в постель можно легко приготовить самой с вечера. Например, если утро вы начинаете с кофе, то заварите его вечером в термосе и поставьте возле кровати или же можно поставить миску с фруктами. Этот вариант будет намного полезнее. Если купить постельное белье сатин Киев, то завтрак в постели станет двойным удовольствием.БудильникЕсли вы всегда ставили будильник на телефоне и клали его рядом с собой, то как можно скорее убирайте его в другой конец дома. Как известно, от телефона исходят излучения, способствующие появлению рака. Лучше всего купить себе обычный будильник, и когда его уже завели, убрать на другой конец комнаты, так вам хочется-не хочется, но подняться придётся. А ещё лучше приобрести будильник на колёсах, за ним точно придётся немало побегать, чтобы поймать и выключить. Вот вам и утренняя зарядка.