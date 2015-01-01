10 ошибок, которые стоит избегать после секса на одну ночь

Часто отсутствие романтики приводит мужчин и женщин к поиску приключений на одну ночь. Только секс и эмоции от соблазнения, без осложнений и обязательств, которые обычно подразумевает история любви. Иногда это именно выбор быть одиночкой, но при этом не желая отказываться от удовольствия или возможности встретить новых людей и провести интересный вечер.Часто именно истории на одну ночь становятся очень яркими, так как человек знает, что это больше не повториться и старается забыться и прожить этот опыт на полную катушку, полностью отдаться эмоциям.Ошибки, которые мы совершаем с партнером на одну ночь, после того как проснулись в его квартире могут быть разными. В этой статье будет рассказано о 10 самых распространенных ошибках.Ошибка № 1Предполагается, что ты останешься на всю ночь. Ведь согласитесь, никому не понравится выгонять из дома человека, с которым только что занимался сексом, особенно, если этот человек далеко живет. Поэтому прежде чем забраться под одеяло и задремать, подождите что вас пригласят.Ошибка №2Известный факт, что после секса хочется перекусить и попить воды, чтобы восстановить силы. Когда вы встанете с кровати, чтобы взять стакан воды на кухне, не будьте эгоистами и возьмите еще один для него/неё.Ошибка №3Вы переспали и остались спать у него дома? Не пользуйтесь его гостеприимством, уходите до того, как он или она вас попросит уйти.Ошибка №4Даже если вам не противно, не пользуйтесь его/ее зубной щеткой!Ошибка №5Никогда не говорите: «Это было лучше, чем я ожидала». Лучше наслаждаться в тишине.Ошибка №6Этот совет для женщин: когда уходите из его дома, не надевайте его футболку! Это не фильм, а реальная жизнь! Можете взять футболку только в случае, если хотите иметь возможность увидеть его еще раз.Ошибка №7После ночи, которую вы провели вместе, не спамь, не шлите ему/ей кучей сообщений в Whatsapp. Дайте себе время, чтобы переварить то, что случилось, это был просто секс, не любовь. Не надоедайте.Ошибка №8Этот совет для мужчин: не будьте жесткими и ответьте на СМС вашей партнерши. Мужчина-мачо сейчас в моде, но мужчина-сволочь нет. Ответить – это вежливость, убирать людей из своей жизни – это искусство.Ошибка №9Этот совет как для женщин, так и для мужчин: на следующий день после секса, не рассказывайте всем подряд о вашей горячей ночи. Тайные отношения могут быть очень возбуждающими.Ошибка №10На следующий день после ночи, проведенной вместе, не запрашивайте дружбу в социальных сетях. Вам уже не 15 лет! Лучший совет после ночи любви? Ноль ожиданий, чтобы не было риска остаться разочарованным.