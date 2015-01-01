Многодетность опасна для женщин

Для восстановления роста населения России нужно, чтобы женщины стали больше рожать. Для женщин же это не лучшее решение: каждые роды — огромная нагрузка на организм, высокий риск для жизни и здоровья, который увеличивается с каждым следующим ребенком. Это, конечно, не означает, что рожать не нужно — но необходимо понимать риски, на которые идет женщина, решившая дать миру новую жизнь.Даже одна беременность — это стресс для женского организма и изрядный риск для здоровья. Изменение гормонального статуса и иммунной системы, увеличение массы тела и объема кровотока, появление дополнительных затрат на постройку и питание нового организма – все это может серьезно сказаться на здоровье. Если же таких беременностей несколько, опасность для женского организма возрастает многократно — и, к сожалению, даже не пропорционально количеству беременностей, а в прогрессии.О вреде, который беременность может нанести организму женщины, не принято говорить. Более того, в масс-медиа все шире распространяется миф о том, что беременность и роды омолаживают и оздоравливают женский организм, являясь настоящим эликсиром молодости. Это понятная реакция человеческой психики: дети прекрасны, без них человечество вымрет, материнство приносят радость, а о неприятностях мы лучше умолчим. Если же не умалчивать, получается следующее.Роды вообще довольно опасныДанные ВОЗ:Каждый день около 830 женщин умирают от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами.Материнская смертность выше у женщин, живущих в сельских районах и у бедных.Подростки подвергаются более высокому риску осложнений и смерти в результате беременности, чем взрослые женщины.В период с 1990 по 2015 год материнская смертность во всем мире снизилась примерно на 44%.Большая часть смертей приходится на слаборазвитые страны, где медицинская помощь бывает недоступна. Но эти данные также говорят о том, что роды сами по себе — очень опасны.Кроме того, каждые роды привносят в организм женщины все новые и новые изменения в состоянии здоровья — и, к сожалению, не в лучшую сторону.В статистике материнской смертности в разных странах Россия находится примерно посередине, у нас на каждые 100 тысяч родов умирают 25 матерей. Для сравнения: в Эстонии, наиболее благополучной стране, умирают 2 матери на 100 тысяч родов, а в Южном Судане, который расположен на другом конце шкалы — 2054 матери из 100 тысяч погибают во время родов.Последствия естественных родовНедержание мочи. Естественные роды повышают риск материнского недержания мочи из-за повреждения тазовых мышц, нервов и связок при выталкивании ребенка. В одном крупном шведском исследовании было установлено, что через 20 лет после родов у 40% женщин, у которых были вагинальные роды, развилась какая-либо из форм недержания мочи, по сравнению с 29% среди тех, у которых было кесарево.Разрывы, разрезы и другие травмы во время естественных родов. 9 из 10 женщин либо пострадают от разрывов, либо им требуются хирургические разрезы во время родов. Разрывы и разрезы также могут вызывать недержание, кроме того, они сами по себе приносят множество неудобств и осложнений в жизни женщины — вплоть до невозможности безболезненно отправлять естественные надобности и вести интимную жизнь после родов.Инсульт. У женщин, рожающих в возрасте после 40 лет, на 60% увеличивается риск инсульта. Впрочем, определенные риски существуют и для молодых мам. Осложнения со стороны сердечнососудистой системы возникают из-за того, что после родов резко снижаются объемы циркуляции крови, что иногда неблагоприятно сказывается на сердце и сосудах. Кроме того, осложнениям способствуют большие перепады давления во время беременности и родов.Варикоз. Во время беременности из-за изменения гормонального фона происходит расслабление, растяжение и искривление мышечных волокон стенок вен. В результате этого происходит застой крови в венах, они начинают разрываться. Этот процесс усугубляется значительным увеличением объема крови, циркулирующего в организме беременной. Вторая беременность увеличивает риск развития болезни до 40-60%, а третья – до 80%. Кроме того, развитию варикоза способствует малоподвижный образ жизни, стоячая работа, многоплодие или слишком большой вес эмбриона, наследственная недостаточность работы венозных клапанов.Геморрой – распространенное заболевание, которое часто появляется в период беременности из-за давления увеличенной матки на брюшную полость. К возникновению геморроя могут привести и потуги в процессе родов. Во время родовой деятельности, когда головка плода проходит в малый таз, сфинктер заднего прохода раскрывается, нарушается венозный отток, вследствие чего геморроидальные узлы набухают, резко увеличиваются в размерах, становятся напряженными, выдавливаются наружу и иногда их стенки разрываются. После родов, с постепенным сокращением сфинктера заднего прохода, внутренние узлы уменьшаются и вправляются самостоятельно, но если сокращение сфинктера проходит быстро, эти узлы ущемляются и возникает острый геморрой, дискомфорт от которого роженица может ощущать спустя продолжительное время после родов. По статистике, не менее 85% будущих мам страдают от геморроя во втором и третьем триместрах беременностей.Проблемы с зубами. По статистике, от 35 до 70% беременных женщин испытывают проблемы с зубами. Это объясняется тем, что во время беременности кальций из организма женщины активно расходуется на построение скелета ребенка, и, как следствие этого, ухудшается состояние зубов, волос и ногтей женщины. Кроме того, из-за изменений гормонального фона и иммунного статуса будущей матери бактериальные инфекции (в том числе и во рту) провоцируют различные заболевания зубов и десен. Развитие кариеса вследствие ослабления эмали провоцируют также изжога и рвота, часто сопутствующие беременности.Проблемы со зрением. Под влиянием повышения уровня эстрогена и прогестерона и их воздействия на соединительную ткань происходит удлинение глазного яблока, изменение стекловидного тела, возникает сухость роговицы, происходит изменение внутриглазного давления, что может приводить к ухудшению зрения, появлению мушек в глазах, затруднению ношения контактных линз. При раннем токсикозе возможно временное увеличение близорукости на 1–2 диоптрии, из-за сильной рвоты могут иметь место кровоизлияния в конъюнктиву и сетчатку. При отеках может развиться патология сосудов сетчатки. Одним из серьезнейших осложнений, которое возникает во время беременности, является дистрофия сетчатки глаза. При схватках и потугах начинается резкий перепад внутриглазного давления, что может привести к отслаиванию сетчатки. В результате этого зрение после родов может утратиться полностью.Депрессивные расстройства. Согласно данным обширного исследования, у 1 из каждых 7 женщин развивалось депрессивное расстройство после родов. Не менее чем у 22% женщин симптомы депрессии сохраняются в течение года после рождения ребенка.Многодетность опасна не только для женщинАмериканский журнал опубликовал материалы исследования, проведенного в многодетных семьях в доиндустриальной Америке. Ученые изучили статистические данные по 21 тысяче семейных пар, живших в штате Юта между 1860 и 1885 годами. За 25 лет эти американцы родили порядка 174 тысяч детей. Количество сыновей и дочерей в семьях жителей штата варьировалось от 1 до 14, в среднем женщины из выборки рожали по 8 детей. При этом согласно данным статистики оказалось, что чем больше в семьях было детей, тем чаще родители умирали вскоре после родов.Матери, конечно, умирали чаще отцов. Согласно данным статистики, 1414 женщин умерли в течение года после рождения последнего ребенка, а еще 988 — к тому моменту, когда младшему исполнилось 5 лет. Для сравнения: среди мужского населения штата Юта 613 человек скончались, оставив годовалого ребенка без отца, и еще 1083 мужчины окончательно слегли, когда их младшим детям было по 5 лет.В то же время смертность детей также повышалась в зависимости от их количества. В семьях, где детей было много, ребенок чаще всего не доживал до 18-летия, особенно если он был одним из младших в семье.Выводы исследователи дали такие: многодетность даже на эволюционном уровне не является выигрышной стратегией: дети рождаются хрупкие и болезненные, а родители рано умирают.Многодетность вредит сердцуЖенщины, решившие стать мамой не менее четырех раз, подвергают огромному риску свое здоровье и жизнь. Как заявляют доктора из США, после рождения четвертого ребенка риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы у многодетных мам увеличивается почти в два раза.Кровеносные сосуды нормально реагируют на рождение трех детей, но, начиная с четвертой по счету беременности, стенки артерий начинают ускоренно утолщаться, становясь потенциальной причиной сердечного приступа. Это исследование проводилось специалистами из Юго-западного Медицинского Центра при Университете Техаса, а участие в нем приняли 1644 женщины, средний возраст которых был 45 лет.Частые роды опасныСуществует общепринятое мнение, согласно которому, чем чаще и больше женщина рожает, тем легче ей даются каждые последующие роды.Однако исследования израильских ученых, опубликованные в журнале Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, полностью опровергли этот сложившийся стереотип.Исследование проводилось специалистами отделения акушерства и гинекологии медицинского центра «Сорока». В ходе исследования врачи проанализировали медицинские истории родов трех групп рожениц. Первую составили более 3 тыс. женщин, родивших в своей жизни десять и более детей, вторую — более 9 тыс. женщин, родивших от шести до девяти детей. И третью, самую многочисленную, составили 45 тыс. женщин, которые родили от двух до пяти детей.Медики проанализировали продолжительность и сложность родов, наличие осложнений, состояние матерей и детей. Результаты показали, что у женщин, родивших более пяти детей, намного чаще возникают серьезные осложнения во время родов и после них. К осложнениям врачи отнесли патологии родов, необходимость кесарева сечения, ранее прекращение развития беременности, анемии, проблемы с мышцами матки и др.Специалисты утверждают, что играет роль и возраст женщины, в первой группе было больше женщин более старшего возраста, что само по себе увеличивает риски при беременности и родах. Вместе с тем, ученые сделали выводы, что каждая последующая беременность у женщины требует все большего внимания и контроля медицинского персонала.Собственно, это и есть главный вывод. Рожать надо, от этого никуда не денешься, но нужно обследоваться, нужен контроль врача и уж во всяком случае нужно осознавать свои риски и знать о возможных осложнениях.