Эффективные средства на основе лимонного сока для жирной кожи
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Белковые вяжущие маски
Взбейте до густой пены 1 белок и добавьте сок половины лимона, как следует размешайте. Смесь ровным слоем накладывайте на лицо. После того как образуется пленка, нанесите второй слой и через 20 минут смойте водой.
Взбейте в пену белок куриного яйца, добавьте к нему по 1 ч. л. лимонного сока, молока и меда, для загустения массы добавьте немного толокна. Маску накладывают на лицо и шею на 15–20 минут, затем – теплый компресс. Ополаскивают лицо холодным настоем аптечной ромашки.
Лимонно-желтковая маска
Сок половины лимона тщательно разотрите с 1 желтком и нанесите с помощью ватного тампона на лицо. Оставьте маску на 20 минут, смойте теплой проточной водой.
Тонизирующий лосьон для жирной кожи
Хорошо взбейте белок и смешайте его с 0,5 стакана водки и соком одного лимона. Протирайте лосьоном лицо с помощью ватного тампона.
Лосьон для очистки жирной кожи
Очищенный и нарезанный лимон залейте 200 мл водки и настаивайте его в течение 4–7 дней. Полученную настойку процедите. Если при употреблении лосьона появляется сыпь, разбавьте его водой.
Лосьон против угрей
Смешайте сок половины лимона, 1 ст. л. водки и 1 ч. л. сахара. Протирайте лицо лосьоном 2 раза в день.
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