Эффективные средства на основе лимонного сока для жирной кожи

Настоящим спасением для жирной и проблемной кожи служит лимон. Благодаря своим дезинфицирующим и стягивающим поры свойствам он помогает восстановить нормальный кислотно-щелочной баланс кожи и заметно уменьшает количество поверхностного кожного жира, а также справляется с единичными, но коварными прыщиками.Белковые вяжущие маскиВзбейте до густой пены 1 белок и добавьте сок половины лимона, как следует размешайте. Смесь ровным слоем накладывайте на лицо. После того как образуется пленка, нанесите второй слой и через 20 минут смойте водой.Взбейте в пену белок куриного яйца, добавьте к нему по 1 ч. л. лимонного сока, молока и меда, для загустения массы добавьте немного толокна. Маску накладывают на лицо и шею на 15–20 минут, затем – теплый компресс. Ополаскивают лицо холодным настоем аптечной ромашки.Лимонно-желтковая маскаСок половины лимона тщательно разотрите с 1 желтком и нанесите с помощью ватного тампона на лицо. Оставьте маску на 20 минут, смойте теплой проточной водой.Тонизирующий лосьон для жирной кожиХорошо взбейте белок и смешайте его с 0,5 стакана водки и соком одного лимона. Протирайте лосьоном лицо с помощью ватного тампона.Лосьон для очистки жирной кожиОчищенный и нарезанный лимон залейте 200 мл водки и настаивайте его в течение 4–7 дней. Полученную настойку процедите. Если при употреблении лосьона появляется сыпь, разбавьте его водой.Лосьон против угрейСмешайте сок половины лимона, 1 ст. л. водки и 1 ч. л. сахара. Протирайте лицо лосьоном 2 раза в день.