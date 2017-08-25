Как воспитать ребенка оптимистом? 7 советов родителям

Почти все дети с самого своего рождения являются оптимистами. Они очень любопытные и к тому же открыты для всего нового. Что же делать родителям, чтобы как можно дольше сохранить их в этом состоянии?В тот момент, когда ребенок проснулся, родителям нужно обязательно подойти к нему и улыбнуться и пожелать ему замечательного утра. Затем нежно погладить его спинку, головку либо животик, говоря при этом самые ласковые слова. После взять его на руки и аккуратно прижать к себе, для того, чтобы он окончательно проснулся. Главное стоит хорошо начать день, и тогда весь день будет замечательным. Это правило действует как для детей, так и для взрослых.Родителям нужно помнить, что ребенок никогда без причины не плачет. Плач для него является, единственным средством показать, что его что-то беспокоит либо болит. Стоит просто найти причину плача, убрать ее и кроха сразу же перестанет плакать.С возрастом ребенок учится манипулировать родителями при помощи капризов и слез. Поэтому взрослым не стоит уступать таким провокациям. Нужно постараться отвлечь его на что-то другое, переключить его внимание на что-то новое. Если родители смогут это делать легко и умело, то капризы со стороны малыша прекратятся, а он сам будет стараться получать то, что он хочет другими приятными методами.Родители должны общаться со своим малышом как можно больше и чаще. И начать стоит с самого первого дня, когда кроха только появилась на свет. Обязательно стоит говорить малышу, что он чудо, какой он замечательный и лучший ребенок на свете. Рассказывать, чем они будут заниматься вместе с мамой и многое другое. Нужно стараться озвучивать все собственные действия, называть характеристики предметов. Таким образом, кроха намного быстрее сможет научиться понимать речь родителей.Не стоит заставлять ребенка есть. Нужно просто предлагать ему покушать, но никак не заставлять. Если постоянно заставлять, то можно добиться совсем другого, противоположного результата. Ребенок просто возненавидит еду. Родители должны научиться, ему доверять. Если он не хочет, есть, значит, покушает попозже. Главное, что не должно быть никаких перекусов – конфеток, пирожных, печенья.Если ребенок отвратительно спит, часто просыпается, следует попробовать совместный сон. Когда мама будет рядом, то он будет крепче спать.Для того чтобы сделать малыша счастливым, ему необязательно покупать дорогие подарки и одежду. С ним просто нужно чаще проводить свое время, заниматься, играть и отдыхать. А играть можно подручными средствами – ложками, коробочками, пластиковыми стаканчиками и т. д.Для чего же нужен оптимизм?Благодаря оптимизму:малыш быстро может преодолеть все препятствия в жизниу малыша развивается коммуникабельность и дружелюбиеребенок без проблем преодолевает свои страхи, разочарования, сомненияподдерживается иммунитетформируется установка к здоровому образу жизниГлавное, что должны делать родители – это сохранять в своем малыше как можно дольше чувство оптимизма, поддерживать его и развивать.