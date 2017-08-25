Ученые рассказали, какой мужской запах привлекает женщин

Женщин натуральным образом больше привлекает запах тела мужчин, которые предпочитают налегать на овощи. А вот представителям сильного пола, выбирающим углеводы в питании, в личной жизни не слишком везёт.Психологи уже давно выдвинули связь между запахом тела и сексуальным притяжением человека. Однако до одной трети этих взаимоотношений могут объясняться тем, что именно человек употребляет в пищу. Исследователи из Macquarie University в Австралии обнаружили, что женщины предпочитают запах тела мужчин, которые налегают на фрукты и овощи. А вот мужчины, выбирающие очищенные углеводы, дамам не слишком интересны. Наука считает, что связь между запахом и притяжением является частью эволюции, и что люди реагируют на запахи, которые сообщают о степени здоровья их партнёров. Новое исследование подтверждает подобную связь и показывает, что запахи играют существенную роль в привлекательности мужчины в глазах женщины.Исследователи оценили количество овощей, которые употребляла группа здоровых мужчин, по цвету их кожи. Для этого использовали спектрофотометр, который оценивает интенсивность света, выделяемого определенными субстанциями. Когда люди употребляют цветные овощи, их кожа насыщается каротиноидами - растительными пигментами, окрашивающими пищу красным, желтым и оранжевыми цветами. Результаты показали, как много каротиноидов содержится в коже каждого мужчины, что свидетельствовало о степени присутствия овощей и фруктов в рационе.Кроме того, мужчин также просили заполнить вопросники, которые говорили об их питании. А затем всем участникам эксперимента выдали чистые футболки и попросили проделать целую серию физических нагрузок. После этого данные футболки дали понюхать группе женщин, чтобы они смогли отобрать наиболее привлекательные для них запахи мужского тела. Результаты более чем очевидно доказали, что употреблявшие наибольшее количество фруктов и овощей мужчины пахли для женщин более привлекательно по сравнению с теми, кто налегал на углеводы.