8 верных признаков того, что вас обманывают

Изменение дыхания, лишние подробности, неоправданная агрессия — по этим и другим сигналам можно определить лжеца.Люди лгут. Причём постоянно. Есть данные, что 60% из нас умудряется соврать около трёх раз в течение 10-минутного разговора (и порой даже этого не заметить!). К счастью, большую часть обманщиков легко вычислить.Человек врёт вам, если:1. Прикрывает рот и уязвимые части телаЛжец часто прикрывает рот или просто прикасается к губам. Такой жест свидетельствует о подсознательном прекращении коммуникации.Также обманщик инстинктивно закрывает уязвимые части тела: голову, шею, живот. Причина в том, что ложь заставляет его готовиться к атаке.2. Повторяется и даёт слишком много деталейЛжец ненавидит тишину, поэтому старается заполнить каждую секунду разговора ненужными подробностями. С помощью этих вымышленных деталей он пытается убедить собеседника и себя в правдивости истории.Обманщику свойственно повторять одни и те же фразы.Так он пытается выиграть время, чтобы собраться с мыслями.3. Готовится к отступлениюЛожь заставляет человека подсознательно искать пути к бегству. Поэтому обманщики, если стоят, приближаются к двери, а если сидят, то разворачиваются к выходу.Если собеседник вдруг перестаёт находиться в расслабленной позе и становится более собранным, это тоже может быть признаком лжи. С его стороны это ещё один способ подготовиться к отступлению.4. Его слова и язык тела не совпадаютОчевидный признак обмана — противоречие между словами человека и невербальными сигналами, которые он посылает.Яркий пример: кто-то рассказывает трагичную и серьёзную историю о своей жизни, при этом улыбается и ведёт себя достаточно оживлённо.5. У него меняется дыханиеОбманщик рефлекторно начинает тяжело дышать, так как из-за лжи изменяется частота сердечных сокращений. Иногда лжецу даже бывает сложно говорить, потому что у него пересыхает во рту — это ещё одна реакция организма на неправду.6. Нетипично двигает глазамиНельзя сказать, что какое-то одно направление взгляда говорит об обмане. Если же вы знаете человека достаточно хорошо, то необычное для него движение глаз может свидетельствовать о лжи.Впрочем, один универсальный способ вычислить лжеца по глазам всё-таки есть: если собеседник постоянно смотрит на дверь, не исключено, что он вам врёт.7. Становится агрессивнымЛучшая защита — нападение. Именно поэтому обманщик склонен к внезапным и безосновательным вспышкам ярости.Другой агрессивный сигнал, который он подсознательно посылает, — долгий, немигающий взгляд.Так лжец пытается выглядеть более правдивым, но вместо этого наводит ужас и заодно выдаёт себя.8. НервничаетЛюбое проявление излишнего беспокойства может сигнализировать о лжи. Сюда относится ёрзание на стуле, постоянные прикосновения к волосам, нервные движения руками и ногами. Особенно показателен последний пункт: если человек много двигает ногами, значит, его тело готовится к бегству. То есть подсознательно он чувствует угрозу.Важное уточнениеПрежде чем уличать кого-то, присмотритесь к его поведению. Если перечисленные выше сигналы человек посылает постоянно, вовсе не обязательно, что перед вами патологический лжец. Возможно, он просто по природе суетлив или страдает СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности).Ситуация может быть и обратной: кто-то вам врёт, но не проявляет описанных признаков. Так могут вести себя психопаты, потому что они не чувствуют вины или беспокойства из-за обмана. К счастью, вычислить их мы тоже можем.