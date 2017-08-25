8 верных признаков того, что вас обманывают
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Люди лгут. Причём постоянно. Есть данные, что 60% из нас умудряется соврать около трёх раз в течение 10-минутного разговора (и порой даже этого не заметить!). К счастью, большую часть обманщиков легко вычислить.
Человек врёт вам, если:
1. Прикрывает рот и уязвимые части тела
Лжец часто прикрывает рот или просто прикасается к губам. Такой жест свидетельствует о подсознательном прекращении коммуникации.
Также обманщик инстинктивно закрывает уязвимые части тела: голову, шею, живот. Причина в том, что ложь заставляет его готовиться к атаке.
2. Повторяется и даёт слишком много деталей
Лжец ненавидит тишину, поэтому старается заполнить каждую секунду разговора ненужными подробностями. С помощью этих вымышленных деталей он пытается убедить собеседника и себя в правдивости истории.
Обманщику свойственно повторять одни и те же фразы.
Так он пытается выиграть время, чтобы собраться с мыслями.
3. Готовится к отступлению
Ложь заставляет человека подсознательно искать пути к бегству. Поэтому обманщики, если стоят, приближаются к двери, а если сидят, то разворачиваются к выходу.
Если собеседник вдруг перестаёт находиться в расслабленной позе и становится более собранным, это тоже может быть признаком лжи. С его стороны это ещё один способ подготовиться к отступлению.
4. Его слова и язык тела не совпадают
Очевидный признак обмана — противоречие между словами человека и невербальными сигналами, которые он посылает.
Яркий пример: кто-то рассказывает трагичную и серьёзную историю о своей жизни, при этом улыбается и ведёт себя достаточно оживлённо.
5. У него меняется дыхание
Обманщик рефлекторно начинает тяжело дышать, так как из-за лжи изменяется частота сердечных сокращений. Иногда лжецу даже бывает сложно говорить, потому что у него пересыхает во рту — это ещё одна реакция организма на неправду.
6. Нетипично двигает глазами
Нельзя сказать, что какое-то одно направление взгляда говорит об обмане. Если же вы знаете человека достаточно хорошо, то необычное для него движение глаз может свидетельствовать о лжи.
Впрочем, один универсальный способ вычислить лжеца по глазам всё-таки есть: если собеседник постоянно смотрит на дверь, не исключено, что он вам врёт.
7. Становится агрессивным
Лучшая защита — нападение. Именно поэтому обманщик склонен к внезапным и безосновательным вспышкам ярости.
Другой агрессивный сигнал, который он подсознательно посылает, — долгий, немигающий взгляд.
Так лжец пытается выглядеть более правдивым, но вместо этого наводит ужас и заодно выдаёт себя.
8. Нервничает
Любое проявление излишнего беспокойства может сигнализировать о лжи. Сюда относится ёрзание на стуле, постоянные прикосновения к волосам, нервные движения руками и ногами. Особенно показателен последний пункт: если человек много двигает ногами, значит, его тело готовится к бегству. То есть подсознательно он чувствует угрозу.
Важное уточнение
Прежде чем уличать кого-то, присмотритесь к его поведению. Если перечисленные выше сигналы человек посылает постоянно, вовсе не обязательно, что перед вами патологический лжец. Возможно, он просто по природе суетлив или страдает СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности).
Ситуация может быть и обратной: кто-то вам врёт, но не проявляет описанных признаков. Так могут вести себя психопаты, потому что они не чувствуют вины или беспокойства из-за обмана. К счастью, вычислить их мы тоже можем.
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