Ускоряем метаболизм: 5 способов, которые действительно работают

Набор сложных химический реакций, возникающих в живом организме для поддержания жизни и превращения пищи в энергию, называется метаболизмом (в переводе с греческого — "превращение") или обменом веществ. Это очень важный процесс, определяющий наше самочувствие и во многом — внешний вид. Наверняка вы уже знаете, что люди с замедленным метаболизмом более склонны к полноте, а счастливые обладатели "шустрого" обмена веществ могут есть помногу, практически ни в чем себе не отказывая, и совершенно не набирать лишний вес.Метаболизм напрямую связан с вашей активностью, режимом питания и привычками. Сегодня мы поговорим о самых эффективных способах ускорить свой обмен веществ, чтобы привести в порядок свое тело, настроить работу внутренних органов и даже сбросить лишние килограммы.Пейте больше жидкостиВода — наш главный помощник в построении здорового и красивого тела. Именно вода больше всего нужна для нормального метаболизма: она вымывает все шлаки и токсины из организма, "оживляя" каждую клетку и тем самым ускоряя обменные процессы.Обязательно выпивайте стакан воды натощак сразу после пробуждения и перед сном. В течение дня в среднем рекомендуется выпивать от 1,5 до 2 литров воды. Главное — делать это не сразу, а постепенно, не допуская обезвоживания организма.Если вы устали истязать себя пресной и безвкусной водой, добавьте в нее свежие сезонные фрукты: так напиток будет еще полезнее для самочувствия и для фигуры. Пять лучших рецептов фруктовой воды ищите по ссылке.Не пропускайте завтракМы живем в бешеном ритме: из-за постоянной нехватки времени мы частенько пропускаем приемы пищи, что негативно сказывается на общем самочувствии и не может не затронуть качество обмена веществ.Завтрак — самый важный прием пищи, который помогает организму проснуться и заряжает его необходимой энергией. После ночного сна именно завтрак поможет вам разогнать свой метаболизм, чтобы поддерживать активность и сжигать калории на протяжении всего дня.Плотный график, ранний подъем и нежелание стоять у плиты не повод вредить своему обмену веществ. Рекомендуем вам самые быстрые и вкусные рецепты, которые идеально подойдут для моментального завтрака.Ешьте продукты, ускоряющие метаболизмНе только простая чистая вода, но и полезные травяные чаи помогают поддерживать обмен веществ на должном уровне. Выбирайте свой любимый чай, который поспособствует похудению и поможет добиться желанной стройности.Сжигание жиров и ускорение метаболизма — основные функции всех цитрусовых: обязательно включайте в свой рацион солнечные лимоны, грейпфруты и апельсины. Ананасы также способствуют сжиганию жира и помогают оставаться бодрым и энергичным на протяжении целого дня.Овощи и зелень, в особенности шпинат и острый перец, тоже славятся своими разгоняющими обмен веществ свойствами. Добавляйте в блюда из овощей пряности — они помогут разнообразить привычный вкус и поспособствуют лучшему усвоению пищи.Занимайтесь спортомНаш организм сжигает калории не только во время физической активности, но и еще на протяжении многих часов после нее. Регулярные занятия спортом подстегивают метаболизм и способствуют нормализации пищеварения.Любые нагрузки, а особенно на свежем воздухе, особенно полезны для вашего здоровья. Подберите себе спорт по душе или просто прогуливайтесь каждый день хотя бы по полчаса: через некоторое время вы с удовольствием заметите, что ваш обмен веществ начал работать, как часы.Больше спитеБанальная нехватка сна чревата не только вялым самочувствием и синими кругами под глазами: недосыпая, мы подвергаем нашу иммунную систему сильнейшему стрессу, который приводит работу обмена веществ в полный беспорядок.Спите не менее 6 часов в сутки (на самом деле, оптимальное время для отдыха 7–8 часов), не ложитесь спать на полный желудок, проветривайте помещение перед сном и по возможности оградите себя от всех внешних раздражителей — света и посторонних звуков. Здоровый, качественный сон поможет вашему организму восстановить силы и как следует настроить все обменные процессы.