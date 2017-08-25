Польза злаков для организма

Злаки сопровождают человека с момента появления на Земле. Это его самая первая и самая естественная пища, не только дающая силы, но и положительно влияющая на здоровье.Польза злаковыхОна обусловлена их высокой энергетической ценностью в сочетании со сбалансированным витаминно-минеральным набором. В этом плане особо ценными считаются оболочки и зародыши зерен.Кроме растительной клетчатки, все злаковые культуры содержат крахмалистые углеводы, протеины и жиры. Крупы хороши еще и тем, что все блюда на их основе превосходно перерабатываются и отлично усваиваются.Повара, диетологи, спортсмены, врачи предпочитают и рекомендуют крупы, которые получаются из пшеницы, гречихи, ячменя, ржи, кукурузы и овса.А натуропаты вводят злаки в рецептуру лекарственных препаратов, как правило, настоек и отваров. У травников свои предпочтения — овес, ячмень, кукуруза и гречиха.Гречиха и рожьГречневая крупа — рекордсмен среди прочих злаковых по содержанию кобальта, железа, кальция, фтора, йода, калия, цинка и молибдена. Протеины гречихи не только способны заменить мясо, но и усваиваются намного быстрее животных белков.В гречке (на фоне овса и пшеницы) намного меньше углеводов, но зато они относятся к категории сложных, а значит, долго перевариваются, давая ощущение сытости.Гречневая крупа — любимый продукт диетологов, рекомендующих ее тем, кто страдает от диабета или избыточного веса. Клетчатка гречихи ускоряет перистальтику кишечника, а железо необходимо всем, у кого снижен гемоглобин.Рожь, считаясь ближайшей родственницей пшеницы, превосходит ее по уникальному аминокислотному составу, но содержит меньше клейковины.Фруктозы в ржаной муке в 5 раз больше, чем в пшеничной, есть также жизненно важные витамины группы В, РР, Е и A (тормозящий старение). Здесь немало микроэлементов — фосфор, магний, кальций, натрий, калий и железо. Зерна ржи обладают антиоксидантными свойствами, действуют как противовоспалительное и противоаллергенное средство.Ржаная выпечка и другие изделия благотворно влияют на работу сердца и сосудов, нормализуют микрофлору, усиливают моторику кишечника и поддерживают иммунитет. Рожь показана всем, кто мучается от колитов и хронических запоров.Есть данные о том, что эта злаковая культура, включаемая в рацион, предохраняет от злокачественных новообразований желудка, горла, легких и молочной железы.