Как держать себя в форме осенью? Советы диетологов

Каждая женщина стремится к идеальной фигуре в любое время года и независимо от погоды. Но к сожалению у человеческого организма совершенно другие правила и распорядок времени. Чем ближе к зиме, тем сильнее организм устает от повседневной нагрузки и требует дополнительного времени для нормального отдыха.Поэтому тот режим, который был выбран в летнее время совершенно не подходит с наступлением холодов. Тело начинает запасаться подкожным жиром и копит витамины еще с лета, поэтому внешне это выражается в небольшом подкожном жире, который если нет никаких нарушений, гармонично распределяется по всему телу. У мужчин этот переход и накопление жира не так заметны, как у женщин. Здесь все дело в особенностях фигур и структуре тела.И хотя осень более тяжело держать форму и красиво выглядеть, все же это вполне возможно, поскольку человеческий организм хорошо поддается тренировкам и физическим упражнениям, нужно просто подобрать правильную методику, чтобы полученный результат продержался длительное время и красивый стройный внешний вид сохранился независимо от времени года и температурных условий.Во-первых, лишний вес связан с замедлением обмена веществ. Поэтому нужно дать организму сигнал, что в спячку никто впадать не будет. Для этого с утра натощак нужно выпивать стакан воды с лимонным соком и медом. Это прекрасное средство не только для тонизации, но также и для свежести и улучшения обмена веществ. Диетологи рекомендуют добавлять в такую жидкость еще и корицу, но от этого может изменится вкус, так что не стоит экспериментировать.Кроме употребления нужного количества жидкости на протяжении дня нужно также не забывать и о правильном режиме питания, ведь важно не просто что именно мы едим, но также и время употребления пищи. Для того, чтобы организм хорошо впитывал полезные вещества, но в то же время не пересыщался и не скапливал лишний жир, нужно поделить приемы пищи на пять раз и съедать не больше 3000 калорий. Это нормальная дневная норма для взрослого человека, которая также позволяет ощущать сытость, но в то же время не пресыщение. Что касается самой пищи, то нужно употреблять много овощей и фрукты. Наиболее полезными в плане диеты считаются яблоки и яблочный сок. Можно также есть сливы и груши, поскольку в них много витаминов и употреблять фреши. Не нужно увеличивать дозы мучного и сахар в сладостях надо заменить на мед, поскольку это более полезно и здорово для организма.В-третьих, нормальный сон. Как не странно это именно тот период, когда организм проходит процесс регенерации, что очень важно. Во время сна происходит процесс насыщения полезными веществами и также не прекращается обмен веществ. Если этот процесс перервать, то начнется депрессивное состояние и организм не сможет нормально перерабатывать полученную за день пищу. Для сна необходимо как минимум 8 часов, это также включает и время на простой отдых между работой.И последний фактор, который тоже играет важную роль в поддержке организма — массаж тела. Эта процедура позволяет не только улучшить кровоприток и увеличить скорость обмена веществ, но также и имеет косметические свойства и является весьма полезной в борьбе с лишним весом. Массаж может быть разным, начиная от косметического и заканчивая конкретным целебным, но тем не менее польза от него очень большая, ведь снимается напряжение и улучшается тонус мышц. Повышается настроение и кроме того массажные процедуры подтягивают фигуру. Если делать массаж с косметическими и эфирными маслами, то от процедуры можно получить еще и немалое удовольствие и наслаждение для всего организма…Исходя их этих факторов не стоит бояться перехода на зимнее время, ведь для красоты и упругости кожи, для стройности фигуры и релаксации тела нужно просто следовать выше перечисленным советам и тогда можно оставаться неотразимой и привлекательной практически целый год. Кроме того, эти советы доступны каждой женщине, ведь не требуют больших денежных затрат и являются легкими и простыми в плане практического применения…