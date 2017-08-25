Мы прибавляем в весе, если не высыпаемся?

Спать или переедать? Каждой из нас, чтобы вести здоровый образ жизни, нужен полноценный сон. Ведь только часы и минуты сна дают необходимый отдых организму.Сегодня многие не могут позволить себе нормально выспаться. Практически круглосуточно звонят телефоны, телевидение предлагает ночные сеансы захватывающих фильмов, а от компьютера вообще невозможно оторваться. И вот последствие — хроническое недосыпание. Давайте найдём взаимосвязь между ним и процессом увеличения веса человека.А ведь легче всего предположить, что чем больше спишь, тем легче накапливаешь лишние килограммы. Американцы решили доказать обратное, и им это удалось. 70 тысяч женщин в течение 16 лет участвовали в эксперименте. Одна половина из них спала по 5 часов, другая – по 7 часов в сутки. Статистика подсчитала, что на 32% меньше весят те, кто спали дольше.Хотите быть стройными? Следите за своим здоровьем и оставляйте достаточно времени для сна. Любите своё тело и давайте ему отдых.Учёные, представляющие Американский Национальный Фонд по проблемам сна, указывают на прямую связь между недосыпанием и нарушением обмена веществ. Сбой в процессе метаболизма приводит к сжиганию наименьшего количества калорий. Организм требует сна и начинает вырабатывать гормон стресса – кортизон, который, моментально вырабатывает ощущение голода. Круг замкнулся. Прибавление в весе продолжается.«Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю…» Огромному множеству людей приносит страдания бессонница и нарушение сна. Она не щадит как молодых, так и пожилых. Причём, чаще представительниц слабого пола, ведь они легче подвергаются психологическим стрессам. Женщина после бессонной ночи не может продуктивно работать, она раздражительна, легко впадает в депрессию и не защищена от ожирения.«Уйди, прошу, бессонница!» Перечислим основные признаки негативного влияния бессонницы:— ослабевает функция человеческого организма расщеплять углеводы. Последствия этого – повышение количества сахара в крови и прибавка лишних килограмм;— снижается уровень гормона роста протеина, что немедленно сопутствует нарушению соотношения пропорций жира и мускульной массы;— повышается кровяное давление. Женщина, страдающая бессонницей, чаще подвержена болезням сердечно–сосудистой системы.Сегодня медицина в состоянии помочь человеку, который страдает от бессонницы. При выборе медицинских препаратов нужно обсуждение с лечащим врачом вопроса их индивидуальной непереносимости. Если есть сопутствующие заболевания, приводящие к нарушению сна, обратитесь к врачам соответствующего профиля. Очень важно, также, сочетать медикаментозное лечение с посильной физической нагрузкой, придерживаться здорового образа жизни.