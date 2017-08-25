7 глупых вещей, которые люди делают, чтобы похудеть

Вы хотите оставаться в форме, выглядеть подтянутыми и привлекательными, но не изнуряя организм нездоровыми диетами, которые гарантируют потерю веса? Большинство из вас ответят «да», но прежде, чем вы соберетесь сделать что-то глупое в попытке сбросить лишний вес, убедитесь, что знаете о связанных с этим потенциальных опасностях для здоровья.Все мы знаем примеры, как знаменитости в стремлении похудеть обращаются к очень странные режимам питания. Но воздушная диета превзошла все остальные. Одна из звезд предложила худеющим класть еду в рот, не не есть ее. Короче, вы просто притворяются, что едите! Что может быть более странным, чем это?Мы все хотим похудеть, и у всех нас есть на это собственные причины. Одни хотят сбросить несколько лишних килограммов, чтобы вернуться в форму после рождения ребенка, другим просто хочется выглядеть так же шикарно, как актрисы кино. Это может быть и рекомендация врача, если похудеть необходимо по состоянию здоровья. Если бы только можно было сбросить свой вес, подобно змее, сбрасывающей свою кожу!Похудение — это долгий процесс, который требует силы воли, терпения и дисциплины, и иных вариантов нет. И все равно многие из нас участвуют в невероятных, экстремальных, и глупых мероприятиях и программах потери веса, которые только разрушают наше тело и заставляют нас тратить нашу драгоценную энергию на достижение недостижимых результатов.Ниже приведены некоторые из самых глупых вещей, которые люди делают, чтобы похудеть.ГолоданиеМы все хотим чуда в одночасье. Голодание — одно из таких чудес, которое позволит вам похудеть за самый короткий срок. Но если вы дальновидны и хотите иметь четкую картину того, к чему это добровольное воздержание приведет вас в долгосрочной перспективе, вы с грустью осознаете, что никуда! Лишая себя пищи, вы будете получать немедленные результаты, однако вы должны быть хорошо знакомы с последствиями.Дело в том, что когда вы голодаете, ваше тело приходит в панику и старается задержать жир, поскольку он знает, что его недостаточно кормят. Теперь скажите, насколько долго вы сможете голодать? Придет время, когда вы захотите поесть как обычный человек, и что тогда? Ваше тело, помня об пережитом голоде, будет сохранять все калории, которыми вы его кормите, боясь, что ему снова придется голодать. В итоге весь вес, который вы успели потерять, удвоится практически в мгновение ока.Таблетки для потери весаПрепараты для потери веса — еще одна глупейшая вещь, на которую мы полагаемся как на реальный способ похудеть. Все, что от вас требуется, — положить таблетку в рот и наблюдать за процессом похудения. Люди, которые отчаянно пытаются сбросить вес, легко становятся жертвами экстравагантных обещаний производителей эти таблеток и употребляют их, не думая, что именно входит в их состав и как они действуют на самом деле.Пока препараты от лишнего веса будут стимулировать ваш обмен веществ, поддерживать в вас чувство сытости, препятствовать всасыванию жира и углеводов из продуктов, которые вы едите, они же будут виновниками появления огромного количества вредных побочных эффектов — например, нарушения сна, учащенного пульса, повреждения внутренних органов, высокого АД, поноса и пр. А если вы принимаете эти препараты без консультации с врачом, то можете спохватиться слишком поздно.Очищение кишечникаПоговорите с любым сторонником очищение кишечника и он будет убеждать вас, будто это полезно для похудения. Во время чистки вы можете потерять около 6 килограммов веса, но это не ваш фактический вес, от которого вы в конечном итоге избавились, а вес содержимого вашего кишечника. На самом деле ваш организм достаточно умен, чтобы избавиться от мусора самостоятельно, вам не нужно очистить его, вмешиваясь в его внутреннее функционирование.Делать это раз в некоторое время может быть полезным для вашего тела, но проводить подобные процедуры с единственной целью потери веса — это очень глупо.МонодиетыЧего люди не понимают при переходе на подобные диеты, так это того, что они не только будут кормить свое тело всего одним или двумя питательными веществами, но и лишать его других важных для здоровья элементов. Так что если вы хотите, чтобы ваше тело было способно прокормить ваши мышцы, вы не будете рисковать, ведь в случае с монодиетами получить достаточное количество белка из пищи, которую вы едите, просто нереально.БулимияРечь идет не только о вызывании рвоты или пережевывании пищи и выплевывании ее без глотания, но и об использовании слабительных. Это наиболее жестокие методы похудения! Наш желудок выделяет собственную кислоту, нужную ему для подготовки пищи к процессу переваривания и всасывания. Эта кислота, будучи очень сильной, не должна покидать пределов желудка.Но при попытке извлечь из желудка пищу с помощью рвоты вы также извлекаете и кислоту, которая пагубно влияет на пищевод, эмаль зубов и ротовую полость. Это также может вызвать электролитный дисбаланс (вследствие того, что ваш организм теряет жидкость), которая может плохо сказаться на почках.Тяжелые тренировкиХотя нет никаких сомнений в пользе для здоровья регулярных тренировок, упражнения, однако, не следует рассматривать как единственное средство для похудения. Тяжелые тренировки, безусловно, не заставят ваши лишние килограммы бесследно растаять, а вот к серьезному переутомлению, электролитному дисбалансу (так как вы будете много потеть), обезвоживанию, а также опасным травмам вполне могут привести.Ежедневно заниматься спортом, — это, несомненно, полезно, но делать это нужно разумно, безопасно, а главное в меру и без ущерба здоровью.КурениеНа самом высоком пьедестале глупости восседает убеждение, что курение — это действенный способ похудеть. Несмотря на то, что никотин, как полагают, уменьшает стремление к еде, что может помочь сбросить килограммы, нельзя вести себя настолько глупо, чтобы игнорировать неисчислимые опасности для здоровья, которые идут бок о бок с его потреблением. Так что в следующий раз, когда вы увидите стройного курильщика и начнете завидовать ему, просто напомните себе, что он/она теряет не только вес, но и свою жизнь.