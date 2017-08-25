7 глупых вещей, которые люди делают, чтобы похудеть
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Все мы знаем примеры, как знаменитости в стремлении похудеть обращаются к очень странные режимам питания. Но воздушная диета превзошла все остальные. Одна из звезд предложила худеющим класть еду в рот, не не есть ее. Короче, вы просто притворяются, что едите! Что может быть более странным, чем это?
Мы все хотим похудеть, и у всех нас есть на это собственные причины. Одни хотят сбросить несколько лишних килограммов, чтобы вернуться в форму после рождения ребенка, другим просто хочется выглядеть так же шикарно, как актрисы кино. Это может быть и рекомендация врача, если похудеть необходимо по состоянию здоровья. Если бы только можно было сбросить свой вес, подобно змее, сбрасывающей свою кожу!
Похудение — это долгий процесс, который требует силы воли, терпения и дисциплины, и иных вариантов нет. И все равно многие из нас участвуют в невероятных, экстремальных, и глупых мероприятиях и программах потери веса, которые только разрушают наше тело и заставляют нас тратить нашу драгоценную энергию на достижение недостижимых результатов.
Ниже приведены некоторые из самых глупых вещей, которые люди делают, чтобы похудеть.
Голодание
Мы все хотим чуда в одночасье. Голодание — одно из таких чудес, которое позволит вам похудеть за самый короткий срок. Но если вы дальновидны и хотите иметь четкую картину того, к чему это добровольное воздержание приведет вас в долгосрочной перспективе, вы с грустью осознаете, что никуда! Лишая себя пищи, вы будете получать немедленные результаты, однако вы должны быть хорошо знакомы с последствиями.
Дело в том, что когда вы голодаете, ваше тело приходит в панику и старается задержать жир, поскольку он знает, что его недостаточно кормят. Теперь скажите, насколько долго вы сможете голодать? Придет время, когда вы захотите поесть как обычный человек, и что тогда? Ваше тело, помня об пережитом голоде, будет сохранять все калории, которыми вы его кормите, боясь, что ему снова придется голодать. В итоге весь вес, который вы успели потерять, удвоится практически в мгновение ока.
Таблетки для потери веса
Препараты для потери веса — еще одна глупейшая вещь, на которую мы полагаемся как на реальный способ похудеть. Все, что от вас требуется, — положить таблетку в рот и наблюдать за процессом похудения. Люди, которые отчаянно пытаются сбросить вес, легко становятся жертвами экстравагантных обещаний производителей эти таблеток и употребляют их, не думая, что именно входит в их состав и как они действуют на самом деле.
Пока препараты от лишнего веса будут стимулировать ваш обмен веществ, поддерживать в вас чувство сытости, препятствовать всасыванию жира и углеводов из продуктов, которые вы едите, они же будут виновниками появления огромного количества вредных побочных эффектов — например, нарушения сна, учащенного пульса, повреждения внутренних органов, высокого АД, поноса и пр. А если вы принимаете эти препараты без консультации с врачом, то можете спохватиться слишком поздно.
Очищение кишечника
Поговорите с любым сторонником очищение кишечника и он будет убеждать вас, будто это полезно для похудения. Во время чистки вы можете потерять около 6 килограммов веса, но это не ваш фактический вес, от которого вы в конечном итоге избавились, а вес содержимого вашего кишечника. На самом деле ваш организм достаточно умен, чтобы избавиться от мусора самостоятельно, вам не нужно очистить его, вмешиваясь в его внутреннее функционирование.
Делать это раз в некоторое время может быть полезным для вашего тела, но проводить подобные процедуры с единственной целью потери веса — это очень глупо.
Монодиеты
Чего люди не понимают при переходе на подобные диеты, так это того, что они не только будут кормить свое тело всего одним или двумя питательными веществами, но и лишать его других важных для здоровья элементов. Так что если вы хотите, чтобы ваше тело было способно прокормить ваши мышцы, вы не будете рисковать, ведь в случае с монодиетами получить достаточное количество белка из пищи, которую вы едите, просто нереально.
Булимия
Речь идет не только о вызывании рвоты или пережевывании пищи и выплевывании ее без глотания, но и об использовании слабительных. Это наиболее жестокие методы похудения! Наш желудок выделяет собственную кислоту, нужную ему для подготовки пищи к процессу переваривания и всасывания. Эта кислота, будучи очень сильной, не должна покидать пределов желудка.
Но при попытке извлечь из желудка пищу с помощью рвоты вы также извлекаете и кислоту, которая пагубно влияет на пищевод, эмаль зубов и ротовую полость. Это также может вызвать электролитный дисбаланс (вследствие того, что ваш организм теряет жидкость), которая может плохо сказаться на почках.
Тяжелые тренировки
Хотя нет никаких сомнений в пользе для здоровья регулярных тренировок, упражнения, однако, не следует рассматривать как единственное средство для похудения. Тяжелые тренировки, безусловно, не заставят ваши лишние килограммы бесследно растаять, а вот к серьезному переутомлению, электролитному дисбалансу (так как вы будете много потеть), обезвоживанию, а также опасным травмам вполне могут привести.
Ежедневно заниматься спортом, — это, несомненно, полезно, но делать это нужно разумно, безопасно, а главное в меру и без ущерба здоровью.
Курение
На самом высоком пьедестале глупости восседает убеждение, что курение — это действенный способ похудеть. Несмотря на то, что никотин, как полагают, уменьшает стремление к еде, что может помочь сбросить килограммы, нельзя вести себя настолько глупо, чтобы игнорировать неисчислимые опасности для здоровья, которые идут бок о бок с его потреблением. Так что в следующий раз, когда вы увидите стройного курильщика и начнете завидовать ему, просто напомните себе, что он/она теряет не только вес, но и свою жизнь.
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