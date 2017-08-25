Верная дорога к раку легкого

Что нужно делать и как нужно жить, чтобы гарантированно заболеть опасным и во многих случаях неизлечимым заболеванием? Вредные советы , которым лучше не следовать.Ежегодно в России раком легкого заболевают больше шестидесяти тысяч человек, в мире – больше миллиона. Это довольно мучительная болезнь, которую часто обнаруживают на поздней стадии, когда вылечиться уже практически невозможно. К тому же рак легкого быстро метастазирует.Его причины достаточно хорошо изучены, и получить его проще, чем многие другие раки, во всяком случае, понятно, что нужно делать.Нужно курить, и курить много. Ученые придумали индекс пачка/лет для того, чтобы оценивать риски этой болезни. Индекс этот вычисляется так: количество выкуренных в день сигарет, умноженное на количество лет курения, и разделенное на 20. То есть если вы, предположим, двадцать лет курите по пятнадцать сигарет в день, то ваш индекс — 15 пачка/лет. Уже десять пачка/лет — опасный уровень. Тридцать — это уже прямо верная дорога на тот свет.Есть, впрочем, довольно аргументированная критика этого метода подсчета. Некоторые ученые считают, что на самом деле риск рака у курильщиков с возрастом растет практически по экспоненте.Нужно жить в ужасном районе. Зелени вокруг быть не должно, а должны быть полигоны твердых бытовых отходов, городская пыль, состоящая из песка и соли для плавки снега, нефтеперерабатывающие заводы, химические заводы, угольные шахты, металлургические комбинаты. В идеале еще хорошо жить на первом этаже или в подвале — в старых зданиях там скапливается радон.Жилье должно быть из асбеста. Идеальное сочетание — асбестовые стены (например, санузлов в некоторых типовых российских квартирах) и сигаретка: канцерогены в смолах табака и асбестовая пыль усиливают эффект друг друга.Работа тоже должна быть вредной: доменная печь, производство химических изделий, работа с краской и изопропиленовым спиртом. Шахта — прекрасный выбор, в угольных шахтах скапливается радон, признанный канцероген.Если суммировать эти риски, то годам к 50 есть очень хорошие шансы заболеть.Но лучше все-таки приложить усилия, бросить курить, поселиться в хорошем районе, заняться спортом и сделать все для того, чтобы избежать рака.