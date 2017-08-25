Кетогенная диета позволит похудеть, но ненадолго

Кетогенная диета привлекает большое внимание и вызывает множество споров, но действительно ли она помогает? Известные диетологи дали свой вердикт о том, способно ли питание с низким содержанием углеводов и большим количеством жиров произвести желаемый эффект на талию.Многочисленные знаменитости вроде Ким Кардашян и Гвинет Пэлтроу обожают кетогенную диету за ее быстрые результаты. В последние несколько лет об этой разновидности питания пишут особенно тщательно. Сторонники этой диеты употребляют продукты с низким содержанием углеводов и высокой пропорцией жиров, также поглощая умеренные порции белков. Таким образом, большую часть энергии они черпают именно от жиров, но действительно ли это помогает? Ответ на это дали эксперты Ассоциации диетологов Австралии, которые провели масштабное изучение воздействия кетогенной диеты на организм.Они подчеркивают, что поскольку жир у поклонников данной диеты является основным источником энергии, организм должен использовать его в качестве топлива. Когда диетический жир метаболизируется для переработки в энергию, его побочные продукты под названием кетоновые тела затем используются тканями тела, мышцами и мозгом. Таким образом осуществляется процесс кетоза. Организм может войти в состояние кетоза при резкой нехватке энергии, например, при голодании, либо при продолжительных физических нагрузках. Также кетоз наблюдается в тот момент, когда количество углеводов снижается до 50 г в сутки или меньше, что эквивалентно двум ломтикам хлеба или одному банану.Хотя потребителям предлагается множество разновидностей низкоуглеводных жирных диет, кетогенная сохраняет низкую пропорцию углеводов на уровне от 20 до 50 г в сутки для сохранения постоянного кетоза. Что же касается потери веса, то поклонники данной диеты, вне всяких сомнений, добьются успеха в кратковременной перспективе из-за нехватки тотальной энергии, падения показателей гликогена в мышцах и печени, а также уменьшения содержания воды и снижения аппетита, как выяснили эксперты. В долгосрочной перспективе эффект кетогенной диеты не столь выражен, поскольку людям все-таки требуется баланс всех трёх основных групп питательных веществ, включая жиры, белки и углеводы, а не превосходство одних в ущерб другим, что опасно для здоровья.