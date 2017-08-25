Названы привычки, ведущие к быстрому старению

Некоторые распространенные привычки приводят к преждевременному старению организма, — об этом заявила кардиолог-липидолог Светлана Гаркуша. Врач считает, что к укорочению жизни у людей приводят, в основном, нарушения в питании и в режиме работы и отдыха.В частности, отметила специалист, нас заставляет быстро стареть привычка сильно переживать по любому поводу. Врач подчеркнула: важно уметь переключать свои мысли и не зацикливаться на проблемах, уметь оставлять во вчерашнем дне события из прошлого.«Для здоровья и долголетия очень важно психологическое состояние человека. Если он постоянно занимается самобичеванием, самокопанием, вновь и вновь перемалывает былые ссоры и обиды, тяжело и долго переживает конфликты на работе и с близкими людьми, — его нервная система быстро даст сбой, а сам он быстро превратится в брюзжащего старика», — сказала Светлана Гаркуша.Также необходимо позволять себе время от времени расслабляться и отвлекаться от дел. Если в жизни человека постоянно присутствуют физические и психологические нагрузки, организм истощается, возникают депрессия и агрессия. Прежде всего, для самого себя важно научиться распределять нагрузку равномерно и периодически менять вид деятельности. Смена работы — это тоже отдых, сообщила врач.Кроме того, по словам эксперта, на работе всего организма, на внешности человека сказывается неправильное питание.Обилие сладостей, мучной и мясной пищи ведет к повышению кислотности организма, что оборачивается болезнями обмена веществ, высказалась медик.Она пояснила, что для поддержания молодости в организме нужно поддерживать щелочную среду, а для этого необходимо налегать на свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой, и на кисломолочные продукты.Помимо этого, полезно есть продукты, богатые калием и магнием, — благодаря их употреблению регулируется кислотно-щелочное равновесие крови, водный и солевой балансы, нормализуется обмен веществ и улучшается защищенность организма от стрессовых факторов.