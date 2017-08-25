Анализ слезы позволит определить заболевание глаз

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Hовосибирские офтальмологи совместно с учеными лаборатории иммунологии Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН разработали уникальную методику выявления заболеваний глаза, основанную на анализе слезы человека.

В ходе изучения глубинных процессов, влияющих на возникновение таких серьезных заболеваний, как глаукома, катаракта, ретинопатия при сахарном диабете, было установлено, что многие патологические изменения происходят в глазу на иммунном уровне и отражаются не только в крови пациента, но и в слезной жидкости, причем более полно.

Диагностика, основанная на «слезной» методике, позволит врачу оперативно и практически безошибочно определить, с каким заболеванием ему пришлось столкнуться, чего можно ожидать в процессе лечения и какие осложнения могут возникнуть до и после операции.

Одной из «революционных» особенностей нового метода станет возможность выявлять в ходе исследования слезы предпосылки к возникновению патологий в здоровых глазах

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