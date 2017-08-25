Анализ слезы позволит определить заболевание глаз
http://www.neboley.com.ua - Добавил loft в категорию Разное
В ходе изучения глубинных процессов, влияющих на возникновение таких серьезных заболеваний, как глаукома, катаракта, ретинопатия при сахарном диабете, было установлено, что многие патологические изменения происходят в глазу на иммунном уровне и отражаются не только в крови пациента, но и в слезной жидкости, причем более полно.
Диагностика, основанная на «слезной» методике, позволит врачу оперативно и практически безошибочно определить, с каким заболеванием ему пришлось столкнуться, чего можно ожидать в процессе лечения и какие осложнения могут возникнуть до и после операции.
Одной из «революционных» особенностей нового метода станет возможность выявлять в ходе исследования слезы предпосылки к возникновению патологий в здоровых глазах
Добавить комментарий