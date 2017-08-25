Анализ слезы позволит определить заболевание глаз

Hовосибирские офтальмологи совместно с учеными лаборатории иммунологии Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН разработали уникальную методику выявления заболеваний глаза, основанную на анализе слезы человека.В ходе изучения глубинных процессов, влияющих на возникновение таких серьезных заболеваний, как глаукома, катаракта, ретинопатия при сахарном диабете, было установлено, что многие патологические изменения происходят в глазу на иммунном уровне и отражаются не только в крови пациента, но и в слезной жидкости, причем более полно.Диагностика, основанная на «слезной» методике, позволит врачу оперативно и практически безошибочно определить, с каким заболеванием ему пришлось столкнуться, чего можно ожидать в процессе лечения и какие осложнения могут возникнуть до и после операции.Одной из «революционных» особенностей нового метода станет возможность выявлять в ходе исследования слезы предпосылки к возникновению патологий в здоровых глазах