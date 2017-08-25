Разоблачаем мифы о здоровом питании

Вокруг темы о полезной и здоровой пище постоянно ведутся разговоры, на основе которых возникают устойчивые мифы, не имеющие под собой реальной основы. Агентство пищевых стандартов решило внести ясность и разоблачить основные заблуждения по поводу продуктов питания.Миф 1: Лучший завтрак – это хлопья или каша, а не что-то, пожаренное на сковороде.Если вы приготовите яичницу с нежирным беконом, помидорами и грибами, добавите зеленого горошка и ломтики хлеба грубого помола, то вы получите полезный сбалансированный завтрак.Миф 2: Если на этикетке указано пониженное содержание жира в продукте, то это всегда хорошо и полезно.Неправда. Жир может заменяться другими ингредиентами, по калорийности не уступающими самому жиру.Миф 3: Сухофрукты абсолютно бесполезны и не содержат витаминов.Это тоже неверно. Фрукты и овощи необходимо употреблять каждый день, и не имеет значения, в каком виде они представлены — сушенном, консервированном или в виде сока. Кроме того, сушеная смородина, изюм, курага, финики обеспечивают наш организм клетчаткой. Конечно, витаминов в свежих больше, но и сухофрукты очень полезны.Миф 4: Вегетарианская пища – наиболее полезная.Некоторые вегетарианские блюда содержат большее количество жира, чем, например, нежирное мясо (хотя видимый жир при приготовлении исчезает).Миф 5: Авокадо вредно для здоровья.Неправда. В авокадо содержится жировой компонент, который очень эффективен для понижения уровня холестерина в крови.Миф 6: Если не добавлять соль в пищу, то уровень ее содержания в организме значительно снизиться.То, что мы добавляем при готовке, составляет лишь 10?15%. В основном, 75% соли усваивается организмом из уже готовых продуктов. В среднем человек съедает в день 2 чайные ложки соли, хотя рекомендуется употреблять не более двух третей от этого количества