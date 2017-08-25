Ванны для нормализации давления: 3 полезных рецепта

При гипертонической болезни ванны применяют как с лечебной, так и с профилактической целью.Ванны с морской сольюКупите обыкновенную морскую соль в аптеке из расчета два килограмма на одну ванну. Температура воды в ванне должна быть 36–37 °C. Обязательно контролируйте температуру термометром. Принимайте ванну в течение 10–12 минут. Встав из ванны, промокните себя полотенцем, не вытирая соль. На вашей коже останется небольшое количество соли. Все микроэлементы, которые нужны вашему организму, будут кожей всасываться, то, что организму не нужно, кожа не возьмет. Такая ванна с микроэлементами повысит адаптивные способности организма и уменьшит метеочувствительность.Ванна с морской солью великолепно действует на сердечно-сосудистую систему, кроме того, это отличное средство профилактики остеоартроза и остеопороза. Такие ванны желательно принимать курсом, всего по 10–12 процедур, ежедневно или через день. Можно порекомендовать проходить такой курс два раза в год – в самые тяжелые месяцы обострения многих хронических болезней – в феврале – марте и в октябре – ноябре. Тогда вы будете себя чувствовать намного легче.Хвойные ванныСуществует прекрасное средство адаптации – хвойные ванны. Вот только больным с высоким артериальным давлением их рекомендовать нельзя, так как хвоя может его повысить. Зато гипотоникам такие ванны придутся по вкусу.Если артериальное давление понижено, рекомендуется принимать ванны с использованием хвойного экстракта. На одну ванну достаточно 1–2 ст. л. жидкого экстракта. Температура воды в ванне должна быть 36–37 °C. Время приема ванны – 10–12 минут. Можно в такую ванну добавить килограмм морской соли – адаптационный эффект будет выше.Ванны с валерианой, пустырником, ромашкойДля того чтобы лучше спать, можно принять ванну с валерианой или пустырником. Для этого нужно взять два флакончика настойки валерианы или пустырника, вылить их в ванну с температурой воды 36–37 °C и затем принять ванну.Еще лучше заварить валерьянку. Нужно взять 100 граммов сухого растения, заварить его кипятком, настоять, процедить и вылить настой в ванну. Эффект будет выше. Таким же мягким расслабляющим действием обладает ромашка. Можно делать ванны с ромашкой из расчета 100 г сухого растения (два пакетика ромашки в стандартной аптечной упаковке) на ванну. Принимают такую ванну 10–12 минут. И тоже лучше курсом, состоящим из 10–12 процедур.